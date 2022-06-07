Юргенсон: нам необходима программа противодействия инфляции

«По сравнению с маем прошлого года цены на тепловую энергию выросли на 61%, на электричество – на 146%, на газ – на 217%. Да, цифры показывают экономический рост и рост средней зарплаты, однако темпы роста инфляции и доходов людей несравнимы. Инфляция в Эстонии на сегодняшний день составляет 20%. Реальные доходы людей и покупательская способность снизились. И здесь не стоит забывать, что рост цен только набирает обороты», — сказал Юргенсон.

По словам Юргенсона, он полностью согласен с экспертом в области экономики Райво Варе, который во время своего выступления в парламенте подчеркнул, что рост цен на энергоносители и продукты питания продолжится и осенью. «Мы должны компенсировать рост цен за счет акцизной и налоговой политики. Необходимо пересмотреть налог с оборота на продукты питания, ставки акциза на топливо. Снижение налогов на потребление существенно облегчило бы положение тех людей, которые вынуждены тратить все свои доходы на питание и предметы первой необходимости. Я поддерживаю мысль Варе, что пока суммы поступлений с налогов превышают прогнозируемые, налоговые льготы уместны», — сказал Юргенсон.