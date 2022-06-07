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В Украине за время войны погибло 32 представителя СМИ

rus.postimees.ee
В Украине за время войны погибло 32 представителя СМИ
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Свеча.
Свеча. Фото: Akifere/ Shutterstock

За время войны в Украине российские военные совершили преступления в отношении 147 представителей СМИ, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

Среди них украинские, американские, британские, чешские, датские, ирландские, литовские, швейцарские, французские журналисты и из ОАЭ, пишет Deutsche Welle.

"Журналистов убивают и ранят, похищают, пытают и запугивают – и каждый такой факт в поле пристального внимания правоохранителей", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, за время полномасштабного вторжения России в Украину погибли 32 представителя медиа, еще 16 были ранены. "Часть смелых и небезразличных погибли, освещая ужасы войны – ожесточенные бои, оккупацию, эвакуацию гражданских под вражеским огнем. Остальные отдали жизнь, защищая Родину от захватчика в рядах украинской армии. Многие стали жертвами целенаправленных обстрелов РФ гражданских объектов и жилой застройки", - отметила генпрокурор.

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