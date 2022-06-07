В Украине за время войны погибло 32 представителя СМИ

"Журналистов убивают и ранят, похищают, пытают и запугивают – и каждый такой факт в поле пристального внимания правоохранителей", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, за время полномасштабного вторжения России в Украину погибли 32 представителя медиа, еще 16 были ранены. "Часть смелых и небезразличных погибли, освещая ужасы войны – ожесточенные бои, оккупацию, эвакуацию гражданских под вражеским огнем. Остальные отдали жизнь, защищая Родину от захватчика в рядах украинской армии. Многие стали жертвами целенаправленных обстрелов РФ гражданских объектов и жилой застройки", - отметила генпрокурор.