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На фанерном заводе вспыхнул пожар

rus.postimees.ee
На фанерном заводе вспыхнул пожар
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник, 7 июня, до полудню в ангаре завода компании UPM-Kymmene в Отепя вспыхнул пожар, когда загорелся находящийся на крыше вентилятор.

Спасатели сегодня в 11.13 получили сообщение о пожаре в Отепя по адресу Техасе, 2a, где расположен завод UPM-Kymmene, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Лийна Валнер сказала, что в вентиляционной трубе ангара высотой около восьми метров было видно пламя.

«Спасатели обнаружили, что загорелся вентилятор на крыше, люди не пострадали. К моменту прибытия спасателей рабочие уже взяли под контроль огонь. Однако по состоянию на 11.58 спасатели занимались охлаждением горячей вентиляционной трубы», - уточнила она.

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