Во вторник, 7 июня, до полудню в ангаре завода компании UPM-Kymmene в Отепя вспыхнул пожар, когда загорелся находящийся на крыше вентилятор.
На фанерном заводе вспыхнул пожар
На фанерном заводе вспыхнул пожар
Спасатели сегодня в 11.13 получили сообщение о пожаре в Отепя по адресу Техасе, 2a, где расположен завод UPM-Kymmene, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Лийна Валнер сказала, что в вентиляционной трубе ангара высотой около восьми метров было видно пламя.
«Спасатели обнаружили, что загорелся вентилятор на крыше, люди не пострадали. К моменту прибытия спасателей рабочие уже взяли под контроль огонь. Однако по состоянию на 11.58 спасатели занимались охлаждением горячей вентиляционной трубы», - уточнила она.