На фанерном заводе вспыхнул пожар

Спасатели сегодня в 11.13 получили сообщение о пожаре в Отепя по адресу Техасе, 2a, где расположен завод UPM-Kymmene, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Руководитель по коммуникации Пыхьяского спасательного центра Лийна Валнер сказала, что в вентиляционной трубе ангара высотой около восьми метров было видно пламя.