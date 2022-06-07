Единый разъем для зарядки появится у всех смартфонов, продающихся на территории ЕС. К осени 2024 года блок питания станет идентичным и для Apple, и для смартфонов других производителей.
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Зарядное устройство для всех смартфонов станет одинаковым
Зарядное устройство для всех смартфонов станет одинаковым
Спустя более десяти лет переговоров законодатели Европейского Союза достигли соглашения, по которому все будущие смартфоны, продаваемые в ЕС, включая iPhone от Apple, будут оснащены универсальным портом USB-C для проводной зарядки. Об этом пишет The Verge.
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