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Зарядное устройство для всех смартфонов станет одинаковым

rus.postimees.ee
Зарядное устройство для всех смартфонов станет одинаковым
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Фото: SCANPIX

Единый разъем для зарядки появится у всех смартфонов, продающихся на территории ЕС. К осени 2024 года блок питания станет идентичным и для Apple, и для смартфонов других производителей.

Спустя более десяти лет переговоров законодатели Европейского Союза достигли соглашения, по которому все будущие смартфоны, продаваемые в ЕС, включая iPhone от Apple, будут оснащены универсальным портом USB-C для проводной зарядки. Об этом пишет The Verge.

По сложившейся практике для зарядки смартфонов Apple iPhone пока используются кабели с разъёмом Lightning, а для зарядки устройств с ОС Android, — кабели с разъёмом USB-C. Последних на рынке большинство.

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