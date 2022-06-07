Комиссия по культуре назначит нового члена совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации

Председатель комиссии Ааду Муст отметил, что в связи с уходом Прийта Хыбемяги с должности по своему желанию в совет необходимо найти нового эксперта. «Свою кандидатуру могут представить признанные эксперты в области медиа, занимающиеся исследованием социальной роли медиа и по возможности имеющие опыт академической работы», – сказал Муст.

В совет ERR входят по одному представителю от каждой фракции Рийгикогу и четыре признанных эксперта в области телерадиовещания. Полномочия представителей парламента действуют до истечения полномочий созыва Рийгикогу, полномочия экспертов – в течение пяти лет.

В мае этого года Рийгикогу назначил в совет Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации эксперта Рейна Вейдеманна. Его полномочия истекают в 2027 году. Полномочия экспертов Пеэтера Эспака и Виктора Трасберга действительны с 27 мая 2020 года до 2025 года.

Членом совета ERR не может стать член правления корпорации, прокурист или аудитор, член руководящего органа лица, предоставляющего медиа-услуги, физическое лицо-предприниматель в значении лица, оказывающего медиа-услуги. Член совета не может находиться в договорных отношениях с каким-либо лицом, оказывающим медиа-услуги, быть пайщиком, акционером или членом лица, оказывающего медиа-услуги; он не может быть членом Правительства Республики.