Фото ⟩ EKRE приняло предложение Ратаса: «Хотим получить кресло премьер-министра»

Правление Эстонской консервативной народной партии (EKRE) собирается на переговоры коалиции с Центристской партией и «Отечеством» с целью получить место премьер-министра, заявил председатель партии Мартин Хельме.

«Правление сочло оправданным пойти на переговоры с желанием получить должность премьер-министра», - заявил журналистам после заседания правления председатель EKRE Мартин Хельме.

«Кадры — очень важный вопрос, они играют роль во всех видах коалиций. Наша исходная точка — предыдущее правительство было распущено, потому что тогдашний премьер-министр Юри Ратас подал в отставку и сказал, что я больше не могу быть премьер-министром», — пояснил Хельме, который был министром финансов в том правительстве.

«И в такой ситуации возникает логический вопрос, а сможет ли он и хочет ли он сейчас. Я думаю, хочет. С нашей точки зрения, так быть не должно», — добавил Хельме.

В этом случае также возможно, что кто-то из «Отечества» возглавит правительство. Будет ли для EKRE премьер-министр из «Отечества» лучше, чем из Центристской партии? «Я не буду буду спекулировать на этот счет в СМИ. Я говорю вам, какова наша позиция», — прокомментировал Хельме.

По словам председателя, помимо него в состав делегации начинающихся в четверг переговоров войдут другие политики с опытом работы в правительстве: бывший министр внутренних дел Март Хельме и бывший министр окружающей среды Рене Кокк.

Вчера правление "Отечества" и члены парламентской фракции партии встретились, чтобы обсудить политическую ситуацию и решить, начинать ли переговоры о правящем союзе с Партией реформ или же с Центристской партией.