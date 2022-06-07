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Более 80 звонков и 40 сообщений в сутки: мужчина, преследовавший знакомую, предстал перед судом

rus.postimees.ee
Более 80 звонков и 40 сообщений в сутки: мужчина, преследовавший знакомую, предстал перед судом
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Мобильный телефон. Фото иллюстративное.
Мобильный телефон. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Весной этого года в здании Пайдеского суда рассматривалось дело, по которому мужчина средних лет обвинялся в преследовании с целью домогательства.

Согласно материалам суда, прокуратура обвинила мужчину, ранее наказанного в уголовном порядке, в том, что с января этого года он неоднократно и систематически пытался связаться с живущей отдельно знакомой.

Мужчина неоднократно звонил и отправлял навязчивые сообщения знакомой, а также писал сообщения и звонил через мобильные приложения.

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