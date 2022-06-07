Премьер-министр Эстонии ожидает усиления восточного крыла НАТО

"Союзники по НАТО разделяют позицию, что присутствие альянса в нашем регионе должно существенно возрасти в воздухе, на земле и на море, соответствующие решения необходимо принять на саммите в Мадриде", - сказала Каллас.

По словам премьер-министра, эту позицию подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. "Германия является базовой страной для боевой группы НАТО в Литве. Мы очень ценим усилия, которые Германия прилагает для обеспечения защиты региона Балтийского моря", - отметила Каллас.

Она назвала историческим решение Германии увеличить оборонный бюджет до двух процентов валового внутреннего продукта. "Вооруженные силы Германии будут значительно усилены. Эти шаги укрепят НАТО в целом и обеспечат безопасность нашего региона", - подчеркнула Каллас.

Касаясь ситуации в Украине, она заявила, что Украина нуждается в большей военной помощи, особенно в тяжелом вооружении, и нуждается в ней немедленно.