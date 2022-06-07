Вт, 7.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Рийгикогу принял к рассмотрению законопроект о знаменательных датах

Лоора-Элизабет Ломп
Рийгикогу принял к рассмотрению законопроект о знаменательных датах
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Флаг Эстонии
Флаг Эстонии Фото: Arvo Meeks

По решению правления Рийгикогу был принят к рассмотрению инициированный правительством 6 июня законопроект о внесении изменений в Закон о праздниках и знаменательных датах и в Закон об эстонском флаге.

Проект дополняет список государственных праздников Днем эстонской литературы, который также объявлен Днем ​​флага. День эстонской литературы назначен на 30 января в день рождения писателя Антона Хансена Таммсааре.

Кроме того, список дней вывешивания флагов пополнится днями праздника песни и танца и молодежного праздника песни и танца.

Согласно Закону об эстонском флаге, государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица поднимают эстонский флаг в дни вывешивания флага.

Ключевые слова
Наверх