По решению правления Рийгикогу был принят к рассмотрению инициированный правительством 6 июня законопроект о внесении изменений в Закон о праздниках и знаменательных датах и в Закон об эстонском флаге.
Рийгикогу принял к рассмотрению законопроект о знаменательных датах
Рийгикогу принял к рассмотрению законопроект о знаменательных датах
Проект дополняет список государственных праздников Днем эстонской литературы, который также объявлен Днем флага. День эстонской литературы назначен на 30 января в день рождения писателя Антона Хансена Таммсааре.
Кроме того, список дней вывешивания флагов пополнится днями праздника песни и танца и молодежного праздника песни и танца.
Согласно Закону об эстонском флаге, государственные и муниципальные учреждения, а также общественно-правовые юридические лица поднимают эстонский флаг в дни вывешивания флага.
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