Фото ⟩ Автомобили не поделили дорогу: одна машина вылетела в поле

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Sakala, что полиция получила сообщение об аварии в 15.30. В ехавший по Таллиннскому шоссе Ford Focus врезался выезжающий со второстепенной дороги Daewoo Lanos.

От полученного удара Ford вылетел с дороги и приземлился в поле. За рулем Ford был 70-летний мужчина, а Daewoo управлял 68-летний мужчина. Вирк добавила, что медики скорой помощи осмотрели водителей на месте, травм они не получили. Других людей в машинах не было.