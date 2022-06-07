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Фото ⟩ Автомобили не поделили дорогу: одна машина вылетела в поле

rus.postimees.ee
Автомобили не поделили дорогу: одна машина вылетела в поле
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Во вторник, 7 июня, днем ​​недалеко от Вильянди произошло ДТП, когда на перекрестке Ямеяла столкнулись два автомобиля.

Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала Sakala, что полиция получила сообщение об аварии в 15.30. В ехавший по Таллиннскому шоссе Ford Focus врезался выезжающий со второстепенной дороги Daewoo Lanos.

От полученного удара Ford вылетел с дороги и приземлился в поле. За рулем Ford был 70-летний мужчина, а Daewoo управлял 68-летний мужчина. Вирк добавила, что медики скорой помощи осмотрели водителей на месте, травм они не получили. Других людей в машинах не было. 

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