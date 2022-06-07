Правительство Украины поддержало законопроект «О регулировании оборота растений конопли для медицинских, промышленных целей и научной деятельности». Rus.Postimees рассказывает в чем смысл легалайза во время войны, что ему предшествовало и какие риски таких решений известны на чужом опыте.