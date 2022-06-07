В странах ЕС хотят установить новые требования к минимальной зарплате: Дания и Швеция против

Это не означает, что наименее квалифицированные и продуктивные люди будут получать одинаково в Испании и Финляндии. Но страны-члены будут обязаны обеспечивать достойные условия и работы, и жизни всем европейским работникам.

Такого единообразия добивался еврокомиссар по вопросам занятости социальных прав из Люксембурга Николас Шмит. "Это меняет всю игру, - сказал он. - Самое важное - это поможет бороться с внутренней бедностью и укрепит идею социальной рыночной экономики".

Государства должны будут вычислять минимальную заработную плату на основе стоимости продуктовой корзины и услуг, и принимая во внимание размер медианного оклада. Странам ЕС также придется ставить перед собой собственные задачи по справедливой оплате труда и выполнять их.

Но Дания и Швеция выступают против директивного введения у них минимального размера заработной платы. Они не хотят, чтобы Брюссель навязывал другим столицам свои принципы производства и вознаграждения, и опасаются, что под угрозой окажется их система, при которой коллективы договариваются об условиях и оплате труда с работодателями.