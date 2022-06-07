«Это война не Путина, а России». Немецкий историк - о коллективной ответственности россиян и опыте немцев

Мартин Шульце Вессель: В случае России замена Путина другим лидером из того же окружения не изменит многого. Другой лидер может остановить войну, потому что он не был тем человеком, который отдал приказ о наступлении, и, следовательно, он может инициировать прекращение огня.

Впрочем, подлинные изменения в России возможны, только если произойдет революция или после долгого периода трансформаций, в результате которых открытое общество в России получит больше пространства. Но это вопрос десятилетий, не лет.

Би-би-си: Изменит ли эту ситуацию победа Украины в войне?

Мартин Шульце Вессель: Для Украины победа - это, конечно, возвращение оккупированных территорий. Но это не значит, что Россия переживет такое поражение и такие разрушения, как Германия в 1945 году.

Победа Украины, безусловно, будет означать конец Путина, потому что он не сможет остаться политическим лидером после того, как Украина вернет свои территории.