Знаете ли вы, что в Таллинне есть посольство Валмиеры? Что за страна такая экзотическая? Городок Валмиера находится в Латвии, совсем близко к эстонской границе, но, к сожалению, в стороне от проторенных туристических троп, и редко какой житель Эстонии может похвастаться, что посещал его даже проездом. Автор этих строк несколько лет назад, путешествуя из Валга в Цесис, заглянула только на железнодорожный вокзал, который тогда не произвел большого впечатления.
Вне дома: виски из пива, паштет с вареньем и коктейль из бузины в посольстве Валмиермуйжи
Сейчас модно быть посланником, послом, представителем — как хотите, так и назовите — в общем, амбассадором какого-то бренда. А если есть посол, то есть и посольство. В квартале Теллискиви тоже есть посольство, имеющее непосредственное отношение к Латвии и Валмиере. Произносится это слово для нелатышского уха сложно - Valmiermuiža. А переводится просто — мыза Валмиера. Что же там такого интересного, на этой мызе, что посольство нужно в столице сопредельной страны открывать?
Мужчины, замрите! Это — крафтовое нефильтрованное пиво! В Валмиермуйже, пригороде собственно Валмиеры, уже 14 лет варят крафтовое пиво, соблюдая старинные латвийские традиции. Собственник предприятия — Айгарс Рунгис специально прибыл в Таллинн, чтобы рассказать нам о своем детище.
«В Эстонии сильны пивные традиции, тут уважают хорошее пиво и интересуются новыми вкусами, поэтому нам показалось логичным открыть следующий представительский магазин, то есть посольство Valmiermuiža, в Таллинне», — объясняет Айгарс Рунгис.
«Пиво — достойный напиток, который также очень подходит для праздничного стола — будь то день рождения, летняя вечеринка или любое другое событие. К каждому блюду можно подобрать подходящее пиво», — Рунгис, как и положено настоящему пивовару, — горячий сторонник пенного напитка.
Помещение магазинчика-ресторанчика небольшое, но со вкусом оформленное, горячей едой вас тут не побалуют, но вот разные пивные закуски обещают. К латвийскому пиву отлично подходят печеночный паштет с вареньем, копченые колбасы, твердые сыры и сушеный снеток.
В качестве нового продукта Valmiermuiza предлагает уникальную марку пивного бренди, приготовленного из светлого или из темного пива. Для его приготовления пиво действительно дистиллируют, но только один раз, чтобы сохранить первоначальный аромат и вкус пива. А вот пивной бренди, выдержанный в течение четырех лет в бочках из-под хереса, приобретает вкус виски. Выпущено 900 пронумерованных бутылок этого удивительного напитка.
В пивоварне Valmiermuiža производят несколько сортов пива. Вот, например, лагер – светлый Baltic Amber Lager и темный Baltic Dark Lager, пильзнер, темное копченое пиво, Baltic Porter, дамский пивной коктейль Shandy с бузиной, безалкогольное пиво Kokmuiža, натуральные лимонады… Поэтому в посольстве Valmiermuiža ждут не только любителей пива, но и тех, кто предпочитает трезвую голову даже в праздничный вечер.
Ах, да, забыла уточнить: посольство Valmiermuiža находится не в городке, а в квартале Теллискиви! И не говорите потом, что искали да не нашли.
Внимание! Чрезмерное употребление пива может повредить вашему здоровью.