Вне дома: виски из пива, паштет с вареньем и коктейль из бузины в посольстве Валмиермуйжи

Знаете ли вы, что в Таллинне есть посольство Валмиеры? Что за страна такая экзотическая? Городок Валмиера находится в Латвии, совсем близко к эстонской границе, но, к сожалению, в стороне от проторенных туристических троп, и редко какой житель Эстонии может похвастаться, что посещал его даже проездом. Автор этих строк несколько лет назад, путешествуя из Валга в Цесис, заглянула только на железнодорожный вокзал, который тогда не произвел большого впечатления.