На прошлой неделе украинские СМИ писали не только о ситуации на фронте и тяжелой экономической ситуации, но и анализировали последствия войны для демографии и экологии Украины.
Обзор украинских СМИ: послевоенная демография, партизаны и гибель дельфинов
Еще 28 мая Рамзан Кадыров заявил о том, что российские войска «полностью заняли» Северодонецк. Причем сделали это «за три часа». Однако в реальности уличные бои продолжаются до сих пор, сообщает агентство Укринформ. А на других участках фронта, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на сводки генштаба ВСУ, защитники переходят в контратаки.
Похоже, этот контраст пропаганды и реальности распространяется на всю «спецоперацию». Кремль ежедневно заявляет об «успешности и последовательности» своего наступления, но по факту эта вот уже более, чем 100-дневная война обернулась затяжными позиционными боями. Однако виноватым в этой войне и ее тяжелых экономических последствиях, по заявлению Путина, все равно является Запад.
Словом, российская пропаганда достигает невероятных успехов разве что в виртуозном искажении событий и попытках валить с больной головы на здоровую. Это отметил и государственный секретарь США Энтони Блинкен, обвинив Кремль в циничной политике глобального шантажа, когда российские войска продолжают блокировать экспорт продовольствия из украинских портов, требуя в обмен на снятие блокады отмены международных санкций против агрессора.
Фиксированнай газ и партизаны
Тем не менее, несмотря на усилия Москвы по разрушению экономики Украины, она продолжает интегрироваться с европейской. На днях вступило в силу решение ЕС об отмене пошлин для украинских товаров. Издание «Апостроф» добавляет редких в условиях войны позитивных новостей – правительство Украины заморозило тарифы на газ и электроэнергию для жителей страны, кроме того, дополнительные денежные выплаты получат пенсионеры, военные, добровольцы территориальной обороны и вынужденные переселенцы.
А переселенческий поток, к сожалению, видимо будет нарастать. УНИАН приводит многочисленные примеры случаев похищений людей и мародерства в оккупированном Мелитополе. Видимо, такие практики в перевернутом сознании оккупантов и называются «освобождением». Однако многие граждане Украины не готовы смириться с участью покорных жертв – «Новое время» публикует подборку сообщений о расширяющемся партизанском движении в оккупированных регионах страны.
Лицо Путина
Это издание часто размещает аналитические статьи известных мировых экспертов о войне в Украине и событиях вокруг нее. Например, профессор Йельского университета, историк Тимоти Снайдер рекомендует не обращать внимания на призывы некоторых отставных политиков вроде Генри Киссинджера, «сохранить лицо Путину» и «учесть его интересы».
Такого рода «умиротворение», как показывает печальная история начала Второй мировой войны, лишь разжигает аппетит у агрессора. Историк подчеркивает, что кремлевская власть живет в виртуальном мире собственной пропаганды, и вместо того, чтобы «учитывать» его устаревшие имперские нарративы, придавая тем самым им легитимность, Западу необходимо сосредоточиться на реальной поддержке украинского сопротивления, которое фактически стоит сегодня на страже всех основополагающих принципов международного права.
Затяжная война
Британский профессор военных исследований Лоуренс Фридман пишет о наблюдаемом в последнее время изменении российской стратегии – от попытки массированного наступления к позиционным боям, а в некоторых местах – вроде Херсонской и Харьковской областей – оккупационные войска даже сами приступают к обороне, копая траншеи.
Это означает переход к сценарию затяжной войны с надеждой на изматывание противника. В текущем раскладе сил это может быть выгодно россиянам, но у украинцев, которые защищают свою страну, моральная мотивация гораздо выше. А если она будет подкреплена существенными поставками современных вооружений от западных союзников, это будет означать перелом в войне.
Украина теряет миллионы граждан
Тем не менее, несмотря на сдержанный оптимизм, многие потери от этой войны для Украины уже выглядят фатальными. Директор киевского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщает в интервью печальный прогноз – к 2030 году численность населения страны может сократиться до 30 млн. человек (в отличие от нынешних 43).
Такое резкое сокращение произойдет не столько из-за прямых военных жертв, сколько за счет возрастающего потока беженцев за границу, который уже превысил 5 млн. человек, а в случае продолжения войны может еще возрасти. По прогнозам демографа, многие из покинувших родину женщин и детей могут не вернуться по причине сохраняющейся нестабильности в стране и страхом перед новыми российскими вторжениями, даже если эта война кончится.
Гибель прекрасных созданий
Впрочем, от войны страдают не только люди. Биолог Карина Вишнякова рассказывает «Апострофу» о случаях массовой гибели дельфинов в Черном и Азовском морях. По ее мнению, это связано с военными действиями, поскольку они нарушают акустическую систему животных, а многие из них погибают от мин.