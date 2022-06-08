Обзор украинских СМИ: послевоенная демография, партизаны и гибель дельфинов

Еще 28 мая Рамзан Кадыров заявил о том, что российские войска «полностью заняли» Северодонецк. Причем сделали это «за три часа». Однако в реальности уличные бои продолжаются до сих пор, сообщает агентство Укринформ. А на других участках фронта, как пишет «Украинская правда» со ссылкой на сводки генштаба ВСУ, защитники переходят в контратаки.

Похоже, этот контраст пропаганды и реальности распространяется на всю «спецоперацию». Кремль ежедневно заявляет об «успешности и последовательности» своего наступления, но по факту эта вот уже более, чем 100-дневная война обернулась затяжными позиционными боями. Однако виноватым в этой войне и ее тяжелых экономических последствиях, по заявлению Путина, все равно является Запад.

Словом, российская пропаганда достигает невероятных успехов разве что в виртуозном искажении событий и попытках валить с больной головы на здоровую. Это отметил и государственный секретарь США Энтони Блинкен, обвинив Кремль в циничной политике глобального шантажа, когда российские войска продолжают блокировать экспорт продовольствия из украинских портов, требуя в обмен на снятие блокады отмены международных санкций против агрессора.

Фиксированнай газ и партизаны