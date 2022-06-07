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Новости в 7, 07.06.2022

Kanal 7
Новости в 7, 07.06.2022
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Каждый рабочий день в 19.00 ведущие программы «Новости в 7» Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик знакомят страну с важной и интересной информации из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Рост цен продолжается ошеломительными темпами. Как с инфляцией собираются бороться политики и что о новых рекордах думают жители Таллинна? Второе за полтора месяца трагическое ДТП со смертельным исходом в Ляэне-Вирумаа.

Цветы спасут этот мир. В этом уверена бессменный организатор и душа Таллиннского Цветочного бала, флорист Татьяна Тридворнова. Лучшие платья и яркие эфмоции - в нашем специальном репортаже.

Четвероногая звезда социальных сетей завоевывает мир и сердца поклонников. Среди них - сама королева Великобритании! Об этом и не только в выпуске «Новостей в 7» на «Дуо7» за 7 июня.

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