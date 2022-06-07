«Новости в 7»: как с инфляцией собираются бороться политики и что о новых рекордах думают жители Таллинна?

Рост цен продолжается ошеломительными темпами. Как с инфляцией собираются бороться политики и что о новых рекордах думают жители Таллинна? Второе за полтора месяца трагическое ДТП со смертельным исходом в Ляэне-Вирумаа.

Цветы спасут этот мир. В этом уверена бессменный организатор и душа Таллиннского Цветочного бала, флорист Татьяна Тридворнова. Лучшие платья и яркие эфмоции - в нашем специальном репортаже.