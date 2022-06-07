Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) в ходе лабораторного контроля обнаружила в травяном чае и пищевых добавках из России и Беларуси запрещенные вещества, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на представителя PVD Илзе Мейстаре.
В чае и пищевых добавках из России и Беларуси обнаружены запрещенные вещества
Среди прочего, в российском чае "травяной чай tianDe® с китайским коньком и шалфеем" PVD обнаружила остатки пестицида хлорпирифоса. Количество остатков относительно невелико, но в чае их вообще не должно быть. Вещество содержится в пачках чая с расфасовкой по 60 грамм, сроком годности до 25 мая 2023 года. Импортером чая является SIA Asti group.
В рамках лабораторного контроля в пищевых добавках российского производства - сиропе "Золотая капля" и "Сироп девясила с витамином C" белорусского производства обнаружен неразрешенный консервант - сорбиновая кислота.
Вещество содержится в 250 граммовых сиропах "Сироп плодов шиповника" "Золотая капля"", сроком годности до 26 октября 2023 года. Импортером продукта является фармацевтическая компания SIA Aniss.
Сорбиновая кислота также обнаружена в 200 граммовых сиропах "Сироп девясила с витамином C", сроком годности до 3 мая 2023 года. Импортер - SIA Jelgavfarm.
PVD приостановила в Латвии распространение чая и пищевых добавок и приказала импортерам и дистрибьюторам продукции вывести продукцию с рынка.
PVD - учреждение латвийского государственного управления под надзором Министерства сельского хозяйства Латвии, которое осуществляет государственный надзор и контроль за пищевым обращением и ветеринарным сектором.