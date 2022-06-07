«Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки». Дмитрий Медведев рассказал о своей ненависти

Бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост зампреда Совбеза России, утром во вторник опубликовал крайне резкий пост в своем телеграм-канале в контексте российского вторжения в Украину.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в "Телеграм" такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в записи.

Медведев не пояснил, о ком конкретно идет речь, но чаще всего он пишет в негативном ключе о властях Украины, Евросоюза и США, констатирует газета "Коммерсант".

Например, 30 мая он писал, что в случае ракетных ударов по российским городам Россия может нанести ответны удары по "центрам принятия" "преступных решений", часть из них находится "совсем не в Киеве".

У Медведева почти 359 тысяч подписчиков. За полчаса этот пост прочитали 388 тысяч человек - пост стал стремительно распространяться.