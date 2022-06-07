Бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост зампреда Совбеза России, утром во вторник опубликовал крайне резкий пост в своем телеграм-канале в контексте российского вторжения в Украину.
«Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки». Дмитрий Медведев рассказал о своей ненависти
Бывший президент и премьер-министр Дмитрий Медведев, занимающий сейчас пост зампреда Совбеза России, утром во вторник опубликовал крайне резкий пост в своем телеграм-канале в контексте российского вторжения в Украину.
"Меня часто спрашивают, почему мои посты в "Телеграм" такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли", - говорится в записи.
Медведев не пояснил, о ком конкретно идет речь, но чаще всего он пишет в негативном ключе о властях Украины, Евросоюза и США, констатирует газета "Коммерсант".
Например, 30 мая он писал, что в случае ракетных ударов по российским городам Россия может нанести ответны удары по "центрам принятия" "преступных решений", часть из них находится "совсем не в Киеве".
У Медведева почти 359 тысяч подписчиков. За полчаса этот пост прочитали 388 тысяч человек - пост стал стремительно распространяться.
Медведев занял пост зампреда Совбеза России в январе 2020 года, неожиданно уступив кресло премьера Михаилу Мишустину. Этот пост был создан специально для него - до тех пор зампреда этого органа не было. Председатель - Владимир Путин.
"Оставили на шутовской должности без полномочий и разрешили писать в телеграм-канал", - прокомментировал демарш Медведева журналист Дмитрий Колезев.
Версия о том, что канал Медведева могли взломать, пока не получила распространения.
"Правда в том, что Медведева давно уже никто и ни о чем не спрашивает", - написал в своем телеграм-канале политик Илья Яшин.
Выступление зампреда Совбеза России вызвало бурную реакцию и у других пользователей соцсетей - в первую очередь у журналистов.
О ком это участник проекта «Перезагрузка с Бараком Обамой»? Вот какой удивительный путь деградации личности мы наблюдаем с вами, друзья, в прямом эфире. Впрочем, он не пишет, кто эти «они». Может, речь о Путине и Патрушеве? pic.twitter.com/bTWlpCeCTI— Makeeva Maria (@MariiaMakeeva) June 7, 2022
Правило социальных сетей №147:— Ilya Varlamov (@varlamov) June 7, 2022
Если человек начинает свой пост с фразы «Меня часто спрашивают…» — он врёт.
Начинающий телеграм-блогер Дмитрий Медведев осудил свои посты в мессенджере https://t.co/HNvOrgeNQv pic.twitter.com/lXAPMWtIby— The Village (@villagemsk) June 7, 2022
Медведев завел телеграм-канал только в марте этого года - после начала российского вторжения в Украину. До этого он отказался от использования соцсетей, запрещенных в России с начала войны, где ранее проявлял активность.
"Возможно, это такой хитрый план ЦРУ: убедить Путина в том, что Медведев - истинный патриот и именно его надо сделать преемником. Он, мол, не сдаст и будет стоять до конца", - пошутил в своем телеграм-канале политолог Аббас Галлямов. А политолог Михаил Виноградов опубликовал данные, согласно которым зампред Совбеза резко увеличил интенсивность присутствия в соцсетях, начиная с апреля.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил обеспокоенность постом Медведева, передает ТАСС. "Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - цитирует его агентство.
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