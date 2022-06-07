Хотя политики, планирующие сформировать новое правительство, недовольны правительством меньшинства, они не спешат выражать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.
Политики не решаются выражать вотум недоверия премьер-министру
Сама Партия реформ не считает правильным уход премьер-министра в отставку. Хотя в сумме у центристов, EKRE и "Отечества" набрались бы голоса для выражения вотума недоверия премьер-министру, они этого не сделали, даже после того, как Каллас отправила в отставку всех министров Центристской партии, передает rus.err.ee.
Бывший лидер социал-демократов Евгений Осиновский считает риск внеочередных выборов низким: "Отечеству" трудно заставить всех своих членов выразить вотум недоверия премьер-министру, потому что это будет означать коалицию с EKRE и Центристской партией.
"Цель состоит в том, чтобы либо оказать давление на премьер-министра с целью его внезапного ухода в отставку, или, по крайней мере, создать впечатление, что Эстония не может сейчас оставаться без правительства, то есть привести к патовой ситуации, из которой надо так или иначе найти выход", - прокомментировал правительственный кризис Осиновский.