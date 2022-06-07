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Политики не решаются выражать вотум недоверия премьер-министру

rus.postimees.ee
Политики не решаются выражать вотум недоверия премьер-министру
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Рийгикогу
Рийгикогу Фото: Tairo Lutter

Хотя политики, планирующие сформировать новое правительство, недовольны правительством меньшинства, они не спешат выражать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.

Сама Партия реформ не считает правильным уход премьер-министра в отставку. Хотя в сумме у центристов, EKRE и "Отечества" набрались бы голоса для выражения вотума недоверия премьер-министру, они этого не сделали, даже после того, как Каллас отправила в отставку всех министров Центристской партии, передает rus.err.ee.

Бывший лидер социал-демократов Евгений Осиновский считает риск внеочередных выборов низким: "Отечеству" трудно заставить всех своих членов выразить вотум недоверия премьер-министру, потому что это будет означать коалицию с EKRE и Центристской партией.

"Цель состоит в том, чтобы либо оказать давление на премьер-министра с целью его внезапного ухода в отставку, или, по крайней мере, создать впечатление, что Эстония не может сейчас оставаться без правительства, то есть привести к патовой ситуации, из которой надо так или иначе найти выход", - прокомментировал правительственный кризис Осиновский.

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