Госдума России приняла закон о неисполнении решений ЕСПЧ

Выплаты денежных компенсаций во исполнение решений ЕСПЧ, вынесенных до 15 марта, могут осуществляться исключительно в рублях и только на счета в российских банках, передает DW.

Согласно принятым законам, постановления ЕСПЧ впредь не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами, иными словами, закрепляется верховенство российского права над решениями Страсбургского суда. Из Уголовно-процессуального кодекса РФ исключаются положения о том, что постановления ЕСПЧ являются основанием для отмены вступивших в законную силу судебных решений, а также для возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие новых законов, сказал, что ЕСПЧ стал "инструментом политической борьбы". Он отметил, что некоторые решения Страсбургского суда "прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям". В качестве примера он привел требование ЕСПЧ признать однополые браки. "И таких решений Европейским судом принималось много. Мы с этим согласиться не можем", - подчеркнул Володин.

Задолженность по выплате компенсаций

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу Совета Европы, сообщила, что Россия задолжала около 74 млн евро справедливой компенсации по решениям ЕСПЧ без учета рекордных 1,9 млрд евро в пользу бывших акционеров нефтяного концерна ЮКОС. В общей сложности неисполненными остаются 2030 дел, из них 222 - ведущих (выявляющие структурные и системные проблемы, требующие решения).