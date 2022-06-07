За новый велосипед этим летом придется заплатить еще больше, чем в прошлом, но еще не факт, что получится прокатиться на нем до конца сезона: сроки ожидания некоторых моделей - до девяти месяцев, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Цены на велосипеды продолжают расти
Почти у всех производителей сложности со сроками доставки
Цены на велосипеды продолжают расти
"Некоторые закупочные цены выросли на 70-80%, и в большинстве случаев это, к сожалению, влияет и на итоговую цену в магазинах. И по сравнению с прошлым годом скачок цен тоже внушительный - до 30% в зависимости от производителя", - сказал член правления Velomarket OÜ Яано Каутс.
По словам Каутса, цены выросли на все модели: самый дешевый стоит 249 евро, но 350-450 евро - средняя цена простого городского женского или мужского велосипеда.
Сейчас в продаже в основном велосипеды, заказанные еще для прошлого сезона, но прибывшие только зимой, а в случае желания приобрести некоторые модели 2022 года, придется ждать до марта-апреля 2023 года.