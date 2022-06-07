Цены на велосипеды продолжают расти

"Некоторые закупочные цены выросли на 70-80%, и в большинстве случаев это, к сожалению, влияет и на итоговую цену в магазинах. И по сравнению с прошлым годом скачок цен тоже внушительный - до 30% в зависимости от производителя", - сказал член правления Velomarket OÜ Яано Каутс.

По словам Каутса, цены выросли на все модели: самый дешевый стоит 249 евро, но 350-450 евро - средняя цена простого городского женского или мужского велосипеда.