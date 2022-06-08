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Студия Postimees: детские пособия – как поделят яблоко раздора?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: детские пособия – как поделят яблоко раздора?
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Состоится ли резкое увеличение детских пособий? Сегодня парламенту предстоят жаркие дебаты по законопроекту, спровоцировавшему кризис в правительстве. Изначально инициативу поддержали представители четырех из пяти парламентских партий, однако после отставки министров-центристов ставки изменились. Что ждет семьи с детьми?

Тему обсудят в студии Rus.Postimees парламентарии Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) и Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия). Смотрите прямой эфир в 13:00!

  • Как решится судьба законопроекта на фоне кризиса в правящей коалиции?
  • За счет чего покрывать повышение пособий?
  • Как защитить семьи с малым достатком? Что делать с диким повышением цен?
  • Что развело центристов и социал-демократов по разные стороны спора?
  • Может ли процесс принятия закона вылиться в вотум недоверия премьеру Кае Каллас?
  • Увеличение пособий возможно только при новом правительстве?
  • Судьба коалиции давно предрешена?
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