Студия Postimees: детские пособия – как поделят яблоко раздора?

Состоится ли резкое увеличение детских пособий? Сегодня парламенту предстоят жаркие дебаты по законопроекту, спровоцировавшему кризис в правительстве. Изначально инициативу поддержали представители четырех из пяти парламентских партий, однако после отставки министров-центристов ставки изменились. Что ждет семьи с детьми?