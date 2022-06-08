Юферева-Скуратовски: предпочла бы коалицию с EKRE и Isamaa; Одинец: чтобы ежедневно извиняться за поведение EKRE?

– Что же ждет законопроект? Ваши действия сегодня ночью?

Эдуард Одинец: – Нас ждет голосование по 1191 поправке, внесенной реформистами и социал-демократами, причем от нас – только три поправки, по существу, связанные с увеличением пособий родителям-одиночкам, индексацией и возрастной границей для выплаты пособий. Тем не менее, сегодня все фракции становятся заложниками обструкции, инициированной реформистами.

– Если ваши три поправки пройдут, вы поддержите законопроект?

Эдуард Одинец: – Тогда и будем смотреть, как быть дальше.

Юферева-Скуратовски: – Партия реформ, если она в итоге выберет путь обструкции, сознательно пойдет на то, чтобы затормозить всю работу парламента.

Если каждую поправку рассматривать с 10-минутным перерывом, то потребуются месяцы. Кроме того, до других законопроектов дело тоже не дойдет. А через полторы недели – уже парламентские каникулы.

– Может ли весь этот процесс вылиться в вотум недоверия Кае Каллас?

Эдуард Одинец: – Это могло бы вылиться в вотум недоверия уже на прошлой неделе.

Юферева-Скуратовски: – Это в конечном итоге скажется на создании будущей коалиции. Сейчас мяч на стороне партии Isamaa.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: детские пособия – как поделят яблоко раздора? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Pm

Как решится судьба законопроекта на фоне кризиса в правящей коалиции?

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Как защитить семьи с малым достатком? Что делать с диким повышением цен?

Что развело центристов и социал-демократов по разные стороны спора?

Может ли процесс принятия закона вылиться в вотум недоверия премьеру Кае Каллас?

Увеличение пособий возможно только при новом правительстве?

Судьба коалиции давно предрешена?