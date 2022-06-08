Юферева-Скуратовски: предпочла бы коалицию с EKRE и Isamaa; Одинец: чтобы ежедневно извиняться за поведение EKRE?

– Как-то диаметрально изменились ваши настроения с тех пор, когда вы впервые вступали в брак с EKRE…
Юферева-Скуратовски: – Да, это так.
Эдуард Одинец: – Партия EKRE изменилась – стала лучшее и вежливее?
Юферева-Скуратовски: – Дело не в этом, просто каждая парламентская партия достойна того, чтобы попасть в правительство, раз уж она получила мандат доверия от людей. За EKRE проголосовало около 100 000 избирателей.
Эдуард Одинец: – Мария, мы должны исходить из интересов государства! Позиция партии EKRE – не в интересах государства.
Юферева-Скуратовски: – В любой коалиции нам удавалось проводить свои программные обещания.
Эдуард Одинец: – Извиняясь каждый день за поведение EKRE!
Юферева-Скуратовски: – Это было непросто, да.
– Что касается повышения детских пособий, что же развело центристов и социал-демократов по разные стороны спора? Почему ставки изменились?
Эдуард Одинец: – Мы отошли в сторону от законопроекта в тот момент, когда поняли, что его цель – не помочь семьям с детьми, а развалить существующую коалицию, организовать политический кризис в нашей стране и расставить новые силы на политическом ландшафте. Мы решили в этой политической игре не участвовать, тем более что в парламентском производстве к этому моменту уже находился наш собственный законопроект о повышении детских пособий, который сейчас тоже уже пошел на второе чтение.
В частности, мы хотим повысить пособие родителям-одиночкам до уровня детского пособия, то есть до 100 евро и отменить плату за детские сады, тогда как комиссия по социальным делам под руководством центриста поддержала повышение только до 40 евро.