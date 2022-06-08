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Юферева-Скуратовски: предпочла бы коалицию с EKRE и Isamaa; Одинец: чтобы ежедневно извиняться за поведение EKRE?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Юферева-Скуратовски: предпочла бы коалицию с EKRE и Isamaa; Одинец: чтобы ежедневно извиняться за поведение EKRE?
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  • Нужно снижать налоги и помогать с оплатой счетов
  • Пора тормозить цены или выплачивать компенсации
  • Времени на раздумья уже нет

При какой коалиции станет возможным повысить детские пособия? Сегодня парламенту предстоят жаркие дебаты по законопроекту, спровоцировавшему кризис в правительстве. Изначально инициативу поддержали представители четырех из пяти парламентских партий, однако после отставки министров-центристов ставки изменились. Что ждет семьи с детьми? 

Тему обсудили в студии Rus.Postimees парламентарии Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия) и Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия).

Выдержки из беседы:

– Повышение пособий возможно только при новой коалиции?

Юферева-Скуратовски: – Если инициированная Партией реформ обструкция затянется, Эстония окажется в позорной ситуации. При инфляции в 20% и огромном росте цен на энергоносители и продукты питания – это очень безответственное поведение.

– Немного статистики: с мая по май тепло подорожало на 61%, электричество – на 146%, газ – на 217%, инфляция уже превысила 20%. Как быть с семьями с малым достатком? Что делать с диким повышением цен?

Эдуард Одинец: – Этим вопросом нужно заняться первым делом, какая бы коалиция ни была сейчас создана. Необходимо найти решение тем проблемам, которые ждут нас осенью.

Есть только два пути: регулировать, тормозить цены или выплачивать компенсации населению и предприятиям. И времени на раздумья уже нет.

– Потенциальные партнеры соцдемов по коалиции – реформисты – вряд ли на это пойдут. У них всегда один ответ: цены регулирует не государство, а свободный рынок…

Эдуард Одинец: – Регулировать цены можно, не нарушая правил конкуренции и свободного рынка. Партия реформ прекрасно понимает, что какие-то шаги в этом направлении можно предпринимать.

Юферева-Скуратовски: – Центристы выступают за снижение акциза на топливо, налога с оборота на продукты первой необходимости и введение временных пособий на оплату коммунальных счетов.

Эдуард Одинец: – Можно не платить пособия, а увеличивать доходы людей. Например, не облагать налогом минимальную зарплату и повысить ее до 700 евро или даже выше.

Юферева-Скуратовски: – Можно обсуждать изменение налоговой системы и увеличение налогов для богатых. Огромные прибыли государственных энергопредприятий можно было бы направить на реализацию пакетов помощи. Обсуждается также внеочередное повышение пенсий и увеличение не облагаемого налогом минимума.

Эдуард Одинец: – У центристов и социал-демократов здесь много общего.

– Только не хватает голосов для создания коалиции на двоих…

Эдуард Одинец: – Для создания настоящего социал-демократического правительства.

– В итоге каждой из двух партий придется подстраиваться под других партнеров. Одна из самых обсуждаемых новостей сегодня – готовность EKRE и Isamaa лишить права голоса эстонских неграждан на местных выборах. Как центристы будут работать в такой коалиции? Чем вы объясните это своим избирателям?

Юферева-Скуратовски: – Пока не сформирована коалиция, каждая партия может говорить, что угодно. За столом переговоров ситуация изменится и будут обозначены некие красные линии.

Отмечу, что каждая партия, избранная в парламент, достойна того, чтобы войти в правительство.

– Мария, уверены ли вы на 100%, что пункт об ограничении избирательных прав неграждан Эстонии не войдет в коалиционное соглашение?

Юферева-Скуратовски: – У меня нет даже 100-процентной уверенности, что будет создана та коалиция, которую я бы хотела видеть на данный момент.

– И какую же коалицию вы предпочли бы?

Юферева-Скуратовски: – Я бы предпочла коалицию с EKRE и Isamaa. До некоторого времени я даже допускала, что можно было бы сообразить коалицию на четверых, включая социал-демократов. Но их поступок от 1 июня меня очень разочаровал (отзыв подписей под законопроектом о повышении детских пособийприм. ред.).

– Как-то диаметрально изменились ваши настроения с тех пор, когда вы впервые вступали в брак с EKRE…

Юферева-Скуратовски: – Да, это так.

Эдуард Одинец: – Партия EKRE изменилась – стала лучшее и вежливее?

Юферева-Скуратовски: – Дело не в этом, просто каждая парламентская партия достойна того, чтобы попасть в правительство, раз уж она получила мандат доверия от людей. За EKRE проголосовало около 100 000 избирателей.

Эдуард Одинец: – Мария, мы должны исходить из интересов государства! Позиция партии EKRE – не в интересах государства.

Юферева-Скуратовски: – В любой коалиции нам удавалось проводить свои программные обещания.

Эдуард Одинец: – Извиняясь каждый день за поведение EKRE!

Юферева-Скуратовски: – Это было непросто, да.

– Что касается повышения детских пособий, что же развело центристов и социал-демократов по разные стороны спора? Почему ставки изменились?

Эдуард Одинец: – Мы отошли в сторону от законопроекта в тот момент, когда поняли, что его цель – не помочь семьям с детьми, а развалить существующую коалицию, организовать политический кризис в нашей стране и расставить новые силы на политическом ландшафте. Мы решили в этой политической игре не участвовать, тем более что в парламентском производстве к этому моменту уже находился наш собственный законопроект о повышении детских пособий, который сейчас тоже уже пошел на второе чтение.

В частности, мы хотим повысить пособие родителям-одиночкам до уровня детского пособия, то есть до 100 евро и отменить плату за детские сады, тогда как комиссия по социальным делам под руководством центриста поддержала повышение только до 40 евро.

Юферева-Скуратовски: – У нашей партии вызвало огромное удивление то, что социал-демократы, которые всегда стоят за интересы семей с детьми, отозвали свои подписи под документом, да еще и 1 июня – в День защиты детей. Мы истолковали это как их желание примкнуть к Партии реформ. Центристы же руководствовались не чем иным, как желанием отстаивать интересы своих избирателей – семей с детьми, оказавшимися сейчас в непростой ситуации.

Кроме того, этот законопроект показал, кто же из наших партий твердо стоит на своих позициях.

Понятно, что у нас сейчас в правительстве – полная катастрофа, развал кабмина.

Однако, даже партия "Отечество", раздумывая, к кому примкнуть, твердо стоит на своих позициях и подписи, в отличие от социал-демократов, не отзывает.

Что же касается законопроекта социал-демократов, то это еще вопрос – стоит ли повышать пособие родителям-одиночкам до 100 евро? Сейчас мы и без того повышаем пособие на каждого ребенка до 100 евро.

Мы хотим избежать ситуации, когда матери-одиночки в попытке получить побольше денег, будут предпочитать не регистрировать отца.

Эдуард Одинец: – Стоит повышать! Жизненные ситуации бывают очень разные.

Юферева-Скуратовски: – Социал-демократы, кстати, упрекают авторов нашего законопроекта: они говорят, что после повышения детских пособий женщина с тремя детьми будет получать 1100 евр и это лишит ее мотивации выходить на работу.

Эдуард Одинец: – Да, 1100 евро ни в ком случае не будут служить мотивацией выходить на работу. У матерей-одиночек ситуация намного сложнее. За чертой бедности чаще всего оказываются дети именно из таких семей. И поднятие одиноким родителям пособия всего лишь до 40 евро выглядит просто неприлично.

Юферева-Скуратовски: – Бюджет – не резиновый!

– За счет чего же покрывать повышение пособий?

Эдуард Одинец: – У обсуждающегося сегодня закона источников покрытия нет!

Юферева-Скуратовски: – Реформисты уверяют, что пока нет прогноза бюджета на будущий год, невозможно принимать решения о ежегодном выделении 270 миллионов евро из госказны. Однако на практике приоритетные политические решения принимаются еще до того, как будет готов прогноз и бюджет поступит на обсуждение. Например, на оборону в срочном порядке было выделено 800 тысяч евро, точно так же произошло внеочередное повышение пенсий. Так что, было бы желание – деньги найдутся.

Уже сейчас видно, что налоговые поступления в бюджет – выше прогнозируемой суммы. Кроме того, можно пересмотреть некоторые статьи бюджета.

Можно, например, взять кредит под строительство дорог и ремонт детсадов или больниц, а освободившиеся средства направить на покрытие расходов по детским пособиям.

Эдуард Одинец: – Увеличившиеся налоговые поступления за четыре месяца – это не показатель. Мы не знаем, что будет происходить с нашей экономикой.

– Мы только знаем, что цены продолжат расти!

Эдуард Одинец: – Как будут справляться предприятия в условиях осеннего кризиса, мы еще не знаем.

Государству нужно очень осторожно смотреть на объемы принятых на себя обязательств, ведь уменьшить впоследствии детские пособия будет невозможно.

И очень странно, что поправки к закону должны были бы вступить в силу именно 1 февраля…

Юферева-Скуратовски: – Ничего странного! Понятно, что перед выборами. Тут даже не стоит делать вид, мол, как же так получилось.

– Что же ждет законопроект? Ваши действия сегодня ночью?

Эдуард Одинец: – Нас ждет голосование по 1191 поправке, внесенной реформистами и социал-демократами, причем от нас – только три поправки, по существу, связанные с увеличением пособий родителям-одиночкам, индексацией и возрастной границей для выплаты пособий. Тем не менее, сегодня все фракции становятся заложниками обструкции, инициированной реформистами.

– Если ваши три поправки пройдут, вы поддержите законопроект?

Эдуард Одинец: – Тогда и будем смотреть, как быть дальше.

Юферева-Скуратовски: – Партия реформ, если она в итоге выберет путь обструкции, сознательно пойдет на то, чтобы затормозить всю работу парламента.

Если каждую поправку рассматривать с 10-минутным перерывом, то потребуются месяцы. Кроме того, до других законопроектов дело тоже не дойдет. А через полторы недели – уже парламентские каникулы.

– Может ли весь этот процесс вылиться в вотум недоверия Кае Каллас?

Эдуард Одинец: – Это могло бы вылиться в вотум недоверия уже на прошлой неделе.

Юферева-Скуратовски: – Это в конечном итоге скажется на создании будущей коалиции. Сейчас мяч на стороне партии Isamaa.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: детские пособия – как поделят яблоко раздора? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: детские пособия – как поделят яблоко раздора? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Pm
  • Как решится судьба законопроекта на фоне кризиса в правящей коалиции?
  • За счет чего покрывать повышение пособий?
  • Как защитить семьи с малым достатком? Что делать с диким повышением цен?
  • Что развело центристов и социал-демократов по разные стороны спора?
  • Может ли процесс принятия закона вылиться в вотум недоверия премьеру Кае Каллас?
  • Увеличение пособий возможно только при новом правительстве?
  • Судьба коалиции давно предрешена?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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