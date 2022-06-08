Российская футболистка Надежда Карпова: «Мы позволили Путину все у нас отобрать»

Надежда Карпова в Роттердаме, 2017 год Фото: Getty Images

Мы сидим в китайском ресторане. Надя пришла заранее, голодная, и заказала тушеное мясо. Приносят бульон, который ставится на небольшую плиту, встроенную в стол. Посетители здесь сами готовят свои блюда, добавляя в котелок овощи, мясо и лапшу.

Но как только мы начинаем говорить об Украине, она забывает про голод: бульон начинает выкипать, но Надежда на него даже не смотрит.

Она осторожна в высказываниях. Дело не в самоцензуре, хотя по новому российскому закону за распространение информации, которую власти посчитают «фейками» о вооруженных силах, можно получить 15 лет.

Она не боится, как это бывает у российских спортсменов, сказать что-то не то. Напротив, она боится, что забудет сказать что-то важное. А еще она очень старается поменьше употреблять бранных слов. Но чем дольше продолжается интервью, тем осторожности становится все меньше и меньше.

«Российская пропаганда пытается убедить россиян, что мы особенная нация и весь мир против нас и нашей "особой миссии"», - говорит она.

«О какой особой миссии идет речь? Я не считаю россиян особенными. В то же время мне не стыдно быть русской, потому что Россия - это не правительство, и не Владимир Путин», - добавляет она.