Вчера в деревне Вооре в волости Муствеэ произошло ДТП, в результате которого погиб 55-летний мужчина. В 11:00 центр тревоги получил сообщение, что у магазина Вооре автомобиль съехал в реку и уже наполовину ушел под воду, пишет Postimees.
Для подписчиков
Недавно похоронил родителей: в Муствеэ вспоминают погибшего при съезде в реку водителя
Недавно похоронил родителей: в Муствеэ вспоминают погибшего при съезде в реку водителя
Когда спасатели прибыли на место происшествия, машина уже была на дне реки глубиной три метра, но двое из трех находившихся в транспортном средстве людей смогли самостоятельно выбраться на берег, они не пострадали. С помощью тросов спасатели вытащили из воды автомобиль и приступили к реанимации третьего человека - водителя, однако безуспешно.