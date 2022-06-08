Недавно похоронил родителей: в Муствеэ вспоминают погибшего при съезде в реку водителя

Когда спасатели прибыли на место происшествия, машина уже была на дне реки глубиной три метра, но двое из трех находившихся в транспортном средстве людей смогли самостоятельно выбраться на берег, они не пострадали. С помощью тросов спасатели вытащили из воды автомобиль и приступили к реанимации третьего человека - водителя, однако безуспешно.