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Недавно похоронил родителей: в Муствеэ вспоминают погибшего при съезде в реку водителя

Эйли Арула
Недавно похоронил родителей: в Муствеэ вспоминают погибшего при съезде в реку водителя
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ДТП в волости Муствеэ.
ДТП в волости Муствеэ. Фото: Jürgen Puistaja

Вчера в деревне Вооре в волости Муствеэ произошло ДТП, в результате которого погиб 55-летний мужчина. В 11:00 центр тревоги получил сообщение, что у магазина Вооре автомобиль съехал в реку и уже наполовину ушел под воду, пишет Postimees.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, машина уже была на дне реки глубиной три метра, но двое из трех находившихся в транспортном средстве людей смогли самостоятельно выбраться на берег, они не пострадали. С помощью тросов спасатели вытащили из воды автомобиль и приступили к реанимации третьего человека - водителя, однако безуспешно.

Алкоголь или тормоза

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