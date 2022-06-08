Всемирный банк предупредил о риске глобальной стагфляции

Такое предостережение приводится в новом отчете Всемирного банка, в котором отмечается высокий риск стагфляции - медленный экономический рост при быстрых темпах инфляции, пишет Rus.ERR.

"Война в Украине, коронавирусные ограничения в Китае, проблемы в цепочках поставок и риск стагфляции тормозят рост экономики. Во многих странах будет сложно избежать экономического спада", - сообщили во Всемирном банке.

По его оценке, высокие темпы инфляции могут сохраняться в течение длительного времени, а медленный рост экономики из-за недостаточных инвестиций сохранится до конца 2020-х.

По последнему прогнозу Всемирного банка, глобальный экономический рост составит в 2021-2024 годах 2,7%, что вдвое больше, чем в 1976-1979 годах, когда в мире последний раз наблюдалась стагфляция.

Всемирный банк также одобрил пакет помощи Украине на 1,49 млрд долларов, который должен помочь украинскому правительству платить зарплаты госслужащим и социальным работникам.