В апреле число посетивших Эстонию зарубежных туристов выросло в 12 раз

По словам аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в апреле останавливалось порядка 105 000 зарубежных и 130 000 местных туристов. «Количество иностранных туристов приблизилось к докризисному уровню, таких туристов сейчас всего на треть меньше. Численность местных туристов установила новый рекорд и оказалась на 23% выше докризисного уровня», – уточнила Лаурмаа.

72% местных туристов находились на отдыхе, а 22% совершали рабочую поездку. Более всего, или 32% путешествующих по своей стране жителей останавливались в Харьюском уезде, 15% выбрали Пярнуский уезд и 12% – Тартуский уезд. В Ида-Вируском уезде останавливались 10% местных туристов, а в Ляэне-Вирума и на Сааремаа по 6%. В предприятиях по размещению местные туристы провели в целом 218 000 ночей.

В годовом сравнении в апреле возросло как количество туристов из стран Европы, так и из государств за пределами Европы. Одной из причин больших изменений по-прежнему послужила очень низкая сравнительная база. Основная часть зарубежных туристов прибывала в Эстонию из Финляндии (около 46 000) и из Латвии (более 17 000). Из Литвы и Германии прибыло 4000 туристов. 75% зарубежных туристов останавливались в Харьюском уезде, далее следуют Пярнуский (10%) и Тартуский (7%) уезды. В предприятиях по размещению Эстонии зарубежные туристы провели в целом 208 000 ночей.

В апреле свои услуги предлагали 922 предприятия по размещению, или на 13 больше, чем месяцем ранее. В распоряжении гостей было около 20 000 номеров и 46 000 койко-мест, заполнен был 41% номеров. Стоимость проживания в предприятиях по размещению составила в среднем 40 евро в сутки на человека, что на 3 евро дороже, чем в марте. В Тартуском уезде стоимость проживания в предприятиях по размещению составляла в среднем 45 евро, в Харьюском – 42 евро, и в Пярнуском уезде – 36 евро в сутки на человека.