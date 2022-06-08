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Пропаший в Арукюла 66-летний мужчина найден мертвым

rus.postimees.ee
Пропаший в Арукюла 66-летний мужчина найден мертвым
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Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig / Sakala

Полиция просила содействия в установлении местонахождения 66-летнего Тоомаса, который в понедельник ушел из дома в Арукюла и пропал.

Полиция проверила различные места и больницы, но Тоомаса там не оказалось. Его словесный портрет был передан всем региональным патрулям. Стражи порядка продолжали сбор информации, чтобы установить местонахождение пропавшего.

Позднее пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, сегодня около 13 часов полицейские нашли тело Тоомаса в Арукюла. 

У полиции нет оснований подозревать насильственную смерть, точную причину смерти установит экспертиза. 

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