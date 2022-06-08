Полиция просила содействия в установлении местонахождения 66-летнего Тоомаса, который в понедельник ушел из дома в Арукюла и пропал.
Пропаший в Арукюла 66-летний мужчина найден мертвым
Пропаший в Арукюла 66-летний мужчина найден мертвым
Полиция проверила различные места и больницы, но Тоомаса там не оказалось. Его словесный портрет был передан всем региональным патрулям. Стражи порядка продолжали сбор информации, чтобы установить местонахождение пропавшего.
Позднее пресс-служба полиции сообщила, что, к сожалению, сегодня около 13 часов полицейские нашли тело Тоомаса в Арукюла.
У полиции нет оснований подозревать насильственную смерть, точную причину смерти установит экспертиза.