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В Арукюла пропал 66-летний мужчина

rus.postimees.ee
В Арукюла пропал 66-летний мужчина
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Тоомас.
Тоомас. Фото: PPA

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 66-летнего Тоомаса, который в понедельник ушел из дома в Арукюла и пропал.

Полиция проверила различные места и больницы, но Тоомаса там не оказалось. Его словесный портрет был передан всем региональным патрулям. Стражи порядка продолжают сбор информации, чтобы установить местонахождение пропавшего.

Приметы Тоомаса: рост около 180 см, седые волосы и среднее телосложение. Уходя из дома, на нем была белая футболка и темные брюки с белыми полосками по бокам. Также с собой у пропавшего был желто-синий велосипед, который он чаще катит рядом с собой.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном месторасположении изображенного на фото человека, сообщить об этом по номеру 112.

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