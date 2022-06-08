В Арукюла пропал 66-летний мужчина

Полиция проверила различные места и больницы, но Тоомаса там не оказалось. Его словесный портрет был передан всем региональным патрулям. Стражи порядка продолжают сбор информации, чтобы установить местонахождение пропавшего.

Приметы Тоомаса: рост около 180 см, седые волосы и среднее телосложение. Уходя из дома, на нем была белая футболка и темные брюки с белыми полосками по бокам. Также с собой у пропавшего был желто-синий велосипед, который он чаще катит рядом с собой.