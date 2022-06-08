Торопитесь! Началась регистрация на бесплатные курсы на знание Конституции и Закона о гражданстве

«Приглашаем на обучение взрослых постоянных жителей Эстонии и новых иммигрантов, чьим родным языком не является эстонский, которые планируют ходатайствовать о получении гражданства Эстонии и желают подготовиться к экзамену на знание Конституции и Закона о гражданстве», – сказала руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

Участники курсов знакомятся с государственными институтами Эстонии и их работой, с обязанностями, возможностями и свободами, предусмотренными в Конституции, а также с содержанием Закона о гражданстве. В конце курса проводится подготовка к сдаче экзамена.

Курсы проводятся в период с июля до 15 декабря. Всего обучение сможет пройти 204 человека.

Продолжительность обучения составляет 18 академических часов. Курсы будут проводиться по меньшей мере в четырех уездах, а также онлайн.

С программой курсов можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции. Программа обновляется и дополняется новыми курсами ежемесячно.

Для ходатайствования о получении гражданства Эстонской Республики помимо сдачи экзамена на знание Конституции и Закона о гражданстве необходимо сдать и экзамен на знание эстонского языка. Тем, кто желает изучать эстонский язык до уровня В1, чтобы ходатайствовать о гражданстве Эстонии, Фонд интеграции также предлагает бесплатные курсы эстонского языка. Курсы проводятся по всей Эстонии, и в них могут принять участие те, у кого выполнены прочие условия для получения гражданства. Информацию о возможностях участия в языковом обучении можно получить на сайте Фонда интеграции.