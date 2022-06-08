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Рейтинги: рост популярности Партии реформ приостановился

Что с центристами?
BNS
Рейтинги: рост популярности Партии реформ приостановился
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Партия реформ поддержала бы сохранение нынешнего президента Керсти Кальюлад на посту главы государства, но, по словам Каи Каллас, нужен кандидат, который подошел бы и партнеру по коалиции - Центристской партии - и собрал бы достаточное количество голосов оппозиции.
Партия реформ поддержала бы сохранение нынешнего президента Керсти Кальюлад на посту главы государства, но, по словам Каи Каллас, нужен кандидат, который подошел бы и партнеру по коалиции - Центристской партии - и собрал бы достаточное количество голосов оппозиции. Фото: Madis Veltman

Последовательно продолжавшийся в последние месяцы рост популярности Партии реформ приостановился и выросла поддержка Центристской партии, показывают результаты проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut.

Согласно последним результатам опроса, Партию реформ поддерживают 34,2 процента обладающих правом голоса граждан, Консервативную народную партию (EKRE) 19,8 процента, а Центристскую партию 17,3 процента.

За неделю слабо изменилась популярность занимающей первое место Партии реформ занимающей второе место EKRE. Тем самым приостановился и продолжавшийся с первой половины февраля рост популярности Партии реформ. Популярность занимающей третье место Центристской партии за неделю выросла на один процентный пункт.

За первой тройкой следуют "Ээсти 200" (12,3 процента), "Отечество" (6,9 процента) и Социал-демократическая партия (6,8 процента). Популярность "Отечества" в течение последних недель понемногу росла и, согласно результатам последнего опроса, она обогнала по популярности социал-демократов.

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