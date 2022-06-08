Рейтинги: рост популярности Партии реформ приостановился

Партия реформ поддержала бы сохранение нынешнего президента Керсти Кальюлад на посту главы государства, но, по словам Каи Каллас, нужен кандидат, который подошел бы и партнеру по коалиции - Центристской партии - и собрал бы достаточное количество голосов оппозиции.

Фото: Madis Veltman