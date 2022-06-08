Если есть одно помещение в квартире, которое летом становится главным, то это, разумеется, балкон. Портал Kodu представляет семь замечательных, но необычных балконов из разных стран мира.
Вдохновение: семь балконов, в которые вы влюбителсь
Марин, Австралия
Огромное окно в деревянной раме - выход на залитый солнцем балкон в средиземноморском стиле с видом на Индийский океан. Автор балкона в Перте — бюро David Barr Architects.
Уосатч Хаус, США
Архитектурное бюро Olson Kundig Architects находится в штате Юта. С балкона, который окружает весь второй этаж, открывается великолепный вид на дикую природу штата. Материалы и отделка подобраны так, чтобы гармонировать с природой.
116 Сораурен, Канада
Французские двери ведут из спальни на небольшой балкон в частном доме в Торонто. Кирпичная стена в стиле гранж и черный металл, обрамляющий стекло, подчеркивают индустриальный стиль, в котором выдержано все здание, спроектированное архитектурной фирмой Ancerl Studio.
Seven Lives, Испания
Оконные рамы и французские балконы этого крошечного многоквартирного дома в Барселоне закрыты жизнерадостными желтыми жалюзи. Работа дуэта архитекторов Анны и Эжена Бах выглядит жизнерадостно и освежает серый бетонный фасад дома.
AdH House, Мексика
Черные алюминиевые ставни, которые можно открывать и закрывать, по мере необходимости превращают этот балкон то в закрытое, то в открытое пространство Частный дом в мексиканской столице с балконом в главной спальне спроектирован испанским архитектором Francesc Rifé Studio.
Royal, США
Дом, созданный William Kaven Architecture, расположен в штате Орегон. Спальни дома, построенного далеко в лесу, находятся на втором этаже здания, окруженного балконом. Здесь чувствуешь себя как на дереве, в этом и заключалась идея балкона.
Surf House, США
Внешняя стена главной спальни дома California Coast House представляет собой окна от пола до потолка, которые выходят на балкон с видом на океан. Работа Studio Feldman Architecture добавляет в комнату света и делает балкон логичным продолжением спальни.