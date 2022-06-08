Вдохновение: семь балконов, в которые вы влюбителсь

Марин, Австралия

Огромное окно в деревянной раме - выход на залитый солнцем балкон в средиземноморском стиле с видом на Индийский океан. Автор балкона в Перте — бюро David Barr Architects.

Уосатч Хаус, США

Архитектурное бюро Olson Kundig Architects находится в штате Юта. С балкона, который окружает весь второй этаж, открывается великолепный вид на дикую природу штата. Материалы и отделка подобраны так, чтобы гармонировать с природой.

116 Сораурен, Канада

Французские двери ведут из спальни на небольшой балкон в частном доме в Торонто. Кирпичная стена в стиле гранж и черный металл, обрамляющий стекло, подчеркивают индустриальный стиль, в котором выдержано все здание, спроектированное архитектурной фирмой Ancerl Studio.

Seven Lives, Испания

Оконные рамы и французские балконы этого крошечного многоквартирного дома в Барселоне закрыты жизнерадостными желтыми жалюзи. Работа дуэта архитекторов Анны и Эжена Бах выглядит жизнерадостно и освежает серый бетонный фасад дома.

AdH House, Мексика