Институт развития здоровья: из-за коронавируса в 2021 году существенно выросла смертность

Одной из причин резкого роста смертей было распространение нового коронавируса: COVID-19 зарегистрировали в качестве причины смерти 1765 раз, тогда как в предыдущем году 203 раза.

Чуть менее половины смертей (8363 случая) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это на 661 больше, чем в 2020 году. За ними следовали злокачественные опухоли, от которых в прошлом году скончались 3688 человек, от несчастных случаев, отравлений и травм скончались 956 человек. Эти показатели удержались на том же уровне, что и в 2020 году.

Отдельно стоит отметить смерти, вызванные непосредственно алкоголем, а также смерти, который можно было избежать своевременным и результативным медицинским вмешательством. В 2021 году продолжился начавшийся уже раньше рост числа вызванных алкоголем смертей: в прошлом году зарегистрировали 695 таких смертей, что на 76 больше, чем в позапрошлом году. Смертей, которые можно было предотвратить, было 2418, что на 228 больше, чем в 2020 году.