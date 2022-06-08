Согласно обнародованным в среду данным регистра причин смертей Института развития здоровья (TAI), в 2021 году в Эстонии зафиксировали 18 353 смерти, что на 2669 больше, чем в 2020 году.
Институт развития здоровья: из-за коронавируса в 2021 году существенно выросла смертность
Одной из причин резкого роста смертей было распространение нового коронавируса: COVID-19 зарегистрировали в качестве причины смерти 1765 раз, тогда как в предыдущем году 203 раза.
Чуть менее половины смертей (8363 случая) были вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это на 661 больше, чем в 2020 году. За ними следовали злокачественные опухоли, от которых в прошлом году скончались 3688 человек, от несчастных случаев, отравлений и травм скончались 956 человек. Эти показатели удержались на том же уровне, что и в 2020 году.
Отдельно стоит отметить смерти, вызванные непосредственно алкоголем, а также смерти, который можно было избежать своевременным и результативным медицинским вмешательством. В 2021 году продолжился начавшийся уже раньше рост числа вызванных алкоголем смертей: в прошлом году зарегистрировали 695 таких смертей, что на 76 больше, чем в позапрошлом году. Смертей, которые можно было предотвратить, было 2418, что на 228 больше, чем в 2020 году.
Анализ учитывающих возрастной состав населения показателей смертности показал, что снижавшиеся с 2010 года общая смертность, число об смертей от несчастных случаев, отравлений и травм и число смертей, вызванных алкоголем начали расти. С 2018 года смертность среди мужчин от алкоголя растет на 11 процентов в год, а среди женщин она растет с 2017 года на 13 процентов в года. В то же время, продолжает снижаться смертность от опухолей. Долгое время снижавшаяся младенческая смертность выросла в 2021 году с 19 до 29, показатель младенческой смертности на 1000 рожденных живыми вырос с 1,45 до 2,20.