"Отечество" и EKRE хотят лишить граждан РФ права голоса на местных выборах

Вторжение России в Украину в очередной раз подняло вопрос о том, должны ли российские граждане иметь право голоса на муниципальных выборах, и, например, накануне бывший председатель "Отечества" и многократный премьер-министр Март Лаар заявил, что на коалиционных переговорах "Отечество" могло бы потребовать от будущих партнеров в правительстве ограничить право голоса для граждан РФ.

Аналогичный законопроект был представлен EKRE еще в 2017 году, такое же обещание присутствовало в ее предвыборной программе на выборах в Рийгикогу 2019 года, однако после создания правительства с Центристской партией председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что эта проблема больше не актуальна из-за уменьшения числа серопаспортников, а также Хельме также отметил, что постановка этого вопроса привела бы к серьезному конфликту в правящей коалиции, но теперь же зампред EKRE Яак Мадисон подчеркивает, что ограничение права голоса для граждан РФ все же важно для консерваторов.

Хотя EKRE и "Отечество" придерживаются здесь одного мнения, остается та же проблема, что и в предыдущей коалиции: третья сторона, т.е. Центристская партия, не поддерживает ограничение права голоса.

Реформисты и соцдемы придерживаются мнения, что подобное решение может создать дополнительные риски для безопасности, а также не повысит лояльность лишенных права голоса людей к Эстонии.

Партия реформ: действующий порядок голосования на муниципальных выборах создан намеренно

«Если мы говорим о законопроекте, который "Отечество" подали в апреле и о котором ведется речь в этой новости, то мнение пока остается таким же: в ответе Минюста на апрельский законопроект "Отечества" министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) сообщила, что правительство не поддерживает этот законопроект. В министерстве отметили, что в случае его принятия право голоса потеряли бы также 434 гражданина Великобритании, 120 - Норвегии и 172 — США», - сообщила Rus.Postimees пресс-секретарь Партии реформ Олеся Аун.

«Лаури добавила, что, согласно Конституции, действующий порядок голосования на муниципальных выборах создан намеренно. Реформист Ханно Певкур между тем сомневается, что такое изменение вообще возможно внести без изменения Конституции», - отметила Аун.

«Конечно, учитывая нынешнюю ситуацию с безопасностью, хочется эмоционально сказать, что мы отберем у всех граждан России право голоса на местных выборах. С другой стороны, у нас очень высокий риск конституционного спора в связи с этим. Я не уверен, что конституционный надзор в таком случае не скажет, что идея статьи 156 Конституции в том, что вопросы местной жизни решаются людьми, постоянно здесь проживающими. Это, наверное, подтвердил бы и Государственный суд», - предположил Певкур, а также предупредил, что такое жесткое решение может создать дополнительные риски для безопасности.

«У нас есть несколько самоуправлений, в которых люди без определенного гражданства или граждане России составляют довольно большой процент [избирателей] в этом самоуправлении. Нам известно о Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве. Надо обязательно убедиться, что мы не выстрелим себе в ногу", - пояснил Певкур.

"Мое личное мнение (реформиста, кстати) таково, что граждан РФ непременно нужно лишать права голоса, а, может быть, и неграждан", - сообщил в Facebook реформист Кристен Михал. - Пусть граждане России выбирают руководство своей страны, а не столицы, где создается половина добавленной стоимости Эстонии. Например, столица слишком долго управлялась при поддержке и с учетом взглядов этих двух групп избирателей".