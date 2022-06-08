"Отечество" и EKRE по-прежнему поддерживают лишение граждан РФ права голоса

Вторжение России в Украину в очередной раз подняло вопрос о том, должны ли российские граждане иметь право голоса на муниципальных выборах, и, например, накануне бывший председатель "Отечества" и многократный премьер-министр Март Лаар заявил, что на коалиционных переговорах "Отечество" могло бы потребовать от будущих партнеров в правительстве ограничить право голоса для граждан РФ.

Аналогичный законопроект был представлен EKRE еще в 2017 году, такое же обещание присутствовало в ее предвыборной программе на выборах в Рийгикогу 2019 года, однако после создания правительства с Центристской партией председатель EKRE Мартин Хельме заявил, что эта проблема больше не актуальна из-за уменьшения числа серопаспортников, а также Хельме также отметил, что постановка этого вопроса привела бы к серьезному конфликту в правящей коалиции, но теперь же зампред EKRE Яак Мадисон подчеркивает, что ограничение права голоса для граждан РФ все же важно для консерваторов.

Хотя EKRE и "Отечество" придерживаются здесь одного мнения, остается та же проблема, что и в предыдущей коалиции: третья сторона, т.е. Центристская партия, не поддерживает ограничение права голоса.

Реформисты и соцдемы придерживаются мнения, что подобное решение может создать дополнительные риски для безопасности, а также не повысит лояльность лишенных права голоса людей к Эстонии.