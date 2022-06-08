Внимание! IKEA просит прекратить использование кофеварки METALLISK и вернуть товар в магазин

Безопасность – важнейший фактор для IKEA, поэтому предприятие отзывает кофеварки METALLISK объемом 0.4 л с предохранительным клапаном из нержавеющей стали, с выпускными номерами от 2040 до 2204 (ggmm), ввиду опасности конструкции при нагревании. Этот риск появился после изменения материала и конструкции клапана, поэтому товар с клапаном из нержавеющей стали серебряного/серого цвета необходимо вернуть. Другие товары этой серии не подлежат возврату.