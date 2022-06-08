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Внимание! IKEA просит прекратить использование кофеварки METALLISK и вернуть товар в магазин

rus.postimees.ee
Внимание! IKEA просит прекратить использование кофеварки METALLISK и вернуть товар в магазин
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Кофеварка Metallisk
Кофеварка Metallisk Фото: Ikea

IKEA призывает покупателей прекратить использование кофеварки METALLISK объемом 0.4 л с предохранительным клапаном из нержавеющей стали, с выпускными номерами от 2040 до 2204 (ggmm) и связаться с IKEA для возврата товара.

Безопасность – важнейший фактор для IKEA, поэтому предприятие отзывает кофеварки METALLISK объемом 0.4 л с предохранительным клапаном из нержавеющей стали, с выпускными номерами от 2040 до 2204 (ggmm), ввиду опасности конструкции при нагревании. Этот риск появился после изменения материала и конструкции клапана, поэтому товар с клапаном из нержавеющей стали серебряного/серого цвета необходимо вернуть. Другие товары этой серии не подлежат возврату.

Обратите внимание на цвет клапана!
Обратите внимание на цвет клапана! Фото: Ikea

Кофеварки с предохранительным клапаном из нержавеющей стали, с выпускными номерами от 2040 до 2204 могут быть возвращены в магазин IKEA для получения полного возврата заплаченной суммы. Выпускной номер товара можно найти на обратной стороне товара. Чек для возврата не требуется.

IKEA приносит извинения за доставленные неудобства. 

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