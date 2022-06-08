Для дальнейшего упорядочения школьной сети необходимо общее понимание собственников школ относительно того, какие критерии являются основанием для закрытия или продолжения работы гимназий, говорится в опубликованном в среду отчете Государственного контроля.
Госконтроль: упорядочение сети гимназий нуждается в четких критериях
Хотя за последние десять лет количество государственных гимназий увеличилось в несколько раз, а общее количество гимназий сократилось, до достижения целей упорядочению сети гимназий, поставленных Министерством образования и науки, еще довольно далеко.
По мнению Госконтроля, следует решить, какой уровень управления отвечает за обеспечение возможности получения общего среднего образования, и разработать подробный план упорядочения сети гимназий.
Когда более десяти лет назад началось упорядочение школьной сети, Министерство образования и науки поставило цель сократить количество гимназий и укрупнить те гимназии, которые продолжат действовать, отдавая приоритет гимназиям, отделенным от основной школы, а также значительно увеличить количество государственных гимназий. Основная цель упорядочения заключалась в том, чтобы привести школьную сеть в соответствие с демографическими изменениями и в то же время обеспечить равный доступ к качественному образованию во всех регионах Эстонии.
За последние десять лет количество школ с гимназической ступенью в Эстонии сократилось примерно на треть. Если в 2009/2010 учебном году было 226 гимназий, то к началу 2020/2021 учебного года в Эстонии действовало на 68 школ, дающих стационарное общее среднее образование, меньше – то есть 158 школ. Количество государственных гимназий увеличилось с 5 до 16. Опыт создания государственных гимназий в целом положительный – хотя некоторые государственные цели, такие как заполняемость учебных мест, эффективное использование площади и соответствие преподавателей квалификационным требованиям, еще не полностью достигнуты, учащиеся и самоуправления с государственной гимназией скорее удовлетворены их деятельностью.
«Прогресс в упорядочении сети гимназий заметен, но нынешняя ситуация еще довольно далека от поставленных целей», – прокомментировала главный контролер Инес Метсалу-Нурминен. Согласно планам развития, вместо 16 государственных гимназий к настоящему времени должно было быть 24, а количество школ, предлагающих общее среднее образование, должно было сократиться до ста, т. е. уменьшиться на треть.
«Эти цели амбициозны, но на данный момент сеть гимназий упорядочивается, так сказать, самотеком. Собственникам гимназий, которыми преимущественно являются местные самоуправления, необходимо более четкое понимание того, на основании каких параметров школы будут сохраняться или закрываться. Жизнь с постоянной угрозой закрытия или в состоянии неизвестности не способствует созданию здоровой рабочей атмосферы в школах», – добавила Метсалу-Нурминен.
Госконтроль считает, что Министерству образования и науки следует разработать четкие критерии как качества, так и доступности среднего образования, которые служили бы основанием для сохранения или закрытия гимназии. В ходе составления отчета выяснилось, что во многих местах у местных самоуправлений нет однозначного понимания того, какие изменения должно внести упорядочение сети гимназий в качество образования. Именно четкие требования к качеству и доступности среднего образования (включая транспорт и проживание) должны лежать в основе упорядочения сети гимназий.
Согласно оценке Госконтроля, обеспечение учебных мест в общем среднем образовании следует передать одному ответственному органу. Нынешняя совместная ответственность государства и местных самоуправлений, узаконенная в качестве компромиссного решения, не способствует принятию решений по упорядочению сети гимназий. Возложение ответственности на одну конкретную сторону не означает утраты права других сторон быть собственниками школ. Однако наличие одного конкретного лидера создаст лучшие предпосылки для содержательного сотрудничества. Кроме того, министерству и местным самоуправлениям необходимо договориться о том, сколько учебных мест в общем среднем образовании необходимо каждому уезду и как эти места будут обеспечиваться желающим в будущем.
Государственный контроль указывает на необходимость разработать подробный план упорядочения сети гимназий. Он включал бы количество и местонахождение гимназий по уездам и местным самоуправлениям. Кроме того, такой план должен более точно показать, какие возможности имеются для интеграции среднего и профессионального образования. Поскольку при оптимизации сети гимназий путь учащихся в школу удлиняется, в ходе упорядочения сети гимназий важно обеспечить эффективное транспортное сообщение и возможности для проживания. В настоящее время нет уверенности в том, что организация транспорта и проживания позволит всем желающим учиться в государственной гимназии.
С 2005 года Министерство образования и науки заказывает и составляет прогнозы по школьной сети для поддержки и координации решений местных самоуправлений по упорядочению школьной сети. Прогнозы учитывают демографические изменения и согласованные требования (возможные типы школ и количество учащихся в них). Согласно последнему прогнозу, подготовленному в период с 2013 по 2014 год, к 2020 году для Эстонии было бы достаточно, если бы в общей сложности имелось 352 основные школы и от 44 до 58 так называемых «чистых» гимназий. Этот прогноз также послужил основой для поддержки инвестиций в упорядочение школьной сети в период с 2014 по 2020 год, однако в отношении количества гимназий Министерство образования и науки посчитало реалистичной целью около 100 гимназий.
Закон об основной школе и гимназии, принятый в 2013 году, предусматривает обязательство государства содержать как минимум одну государственную гимназию в каждом уезде. В программе реорганизации школьной сети 2015 года была поставлена цель к 2020 году сократить количество школ с гимназической ступенью с 202 (по состоянию на 2014 год) до примерно 100, а также увеличить количество уездных государственных гимназий с 5 до 24. Действующая программа развития образования и молодежной сферы предусматривает создание к 2024 году 26 государственных гимназий.