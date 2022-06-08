Госконтроль: упорядочение сети гимназий нуждается в четких критериях

Государственный контроль указывает на необходимость разработать подробный план упорядочения сети гимназий. Он включал бы количество и местонахождение гимназий по уездам и местным самоуправлениям. Кроме того, такой план должен более точно показать, какие возможности имеются для интеграции среднего и профессионального образования. Поскольку при оптимизации сети гимназий путь учащихся в школу удлиняется, в ходе упорядочения сети гимназий важно обеспечить эффективное транспортное сообщение и возможности для проживания. В настоящее время нет уверенности в том, что организация транспорта и проживания позволит всем желающим учиться в государственной гимназии.

С 2005 года Министерство образования и науки заказывает и составляет прогнозы по школьной сети для поддержки и координации решений местных самоуправлений по упорядочению школьной сети. Прогнозы учитывают демографические изменения и согласованные требования (возможные типы школ и количество учащихся в них). Согласно последнему прогнозу, подготовленному в период с 2013 по 2014 год, к 2020 году для Эстонии было бы достаточно, если бы в общей сложности имелось 352 основные школы и от 44 до 58 так называемых «чистых» гимназий. Этот прогноз также послужил основой для поддержки инвестиций в упорядочение школьной сети в период с 2014 по 2020 год, однако в отношении количества гимназий Министерство образования и науки посчитало реалистичной целью около 100 гимназий.