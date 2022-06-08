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Эксперты по коронакризису: эта осень будет другой

Кадри Таммепуу
, журналист
Эксперты по коронакризису: эта осень будет другой
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Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма выразила надежду, что в ближайшем будущем коронавирус станет эндемическим заболеванием.
Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма выразила надежду, что в ближайшем будущем коронавирус станет эндемическим заболеванием. Фото: Konstantin Sednev

Вчера в библиотеке Тартуского университета состоялась конференция, на которой представили последнюю информацию о коронавирусе и выясняли, что представляет собой план готовности страны к следующей осени, пишет Postimees.

Коронавирус оказался более легким заболеванием, чем предполагалось изначально. Перенесение заболевания или вакцинация обеспечивают краткосрочную защиту от последующего заражения, предотвращает сложное протекание болезни. На какое время предотвращает – еще нужно уточнять, однако наиболее защищенными являются те, кто и переболел ковидом, и вакцинировался от него.

Заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма выразила надежду, что в ближайшем будущем коронавирус станет эндемическим заболеванием, а это означает, что распространение болезни можно будет легко спрогнозировать и для борьбы с ним будут не нужны дополнительные ограничения. Именно этот сценарий предполагается в случае следующей волны.

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