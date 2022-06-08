Эксперты по коронакризису: эта осень будет другой

Коронавирус оказался более легким заболеванием, чем предполагалось изначально. Перенесение заболевания или вакцинация обеспечивают краткосрочную защиту от последующего заражения, предотвращает сложное протекание болезни. На какое время предотвращает – еще нужно уточнять, однако наиболее защищенными являются те, кто и переболел ковидом, и вакцинировался от него.