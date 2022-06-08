Вчера в библиотеке Тартуского университета состоялась конференция, на которой представили последнюю информацию о коронавирусе и выясняли, что представляет собой план готовности страны к следующей осени, пишет Postimees.
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Эксперты по коронакризису: эта осень будет другой
Эксперты по коронакризису: эта осень будет другой
Коронавирус оказался более легким заболеванием, чем предполагалось изначально. Перенесение заболевания или вакцинация обеспечивают краткосрочную защиту от последующего заражения, предотвращает сложное протекание болезни. На какое время предотвращает – еще нужно уточнять, однако наиболее защищенными являются те, кто и переболел ковидом, и вакцинировался от него.
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