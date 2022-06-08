По словам Танеля Кийка, коалицию во главе с EKRE он представляет себе с большим трудом.
Танель Кийк: «Мне очень трудно представить коалицию во главе с EKRE»
- "Отечество" решило начать переговоры с обоими претендентами, Центристской партией и Партией реформ. Как пройдут эти переговоры?
- Вчерашнее решение "Отечества" было на самом деле весьма неожиданным, ведь предполагалось, что они примут решение в пользу одной или другой партии. Но "Отечество" привыкло удивлять. С их точки зрения вполне логично, что они хотят ознакомиться с обоими вариантами коалиции. Я понимаю, что "Отечество" предпочитает не двусторонние встречи, а сесть за стол втроем - с представителями Партии реформ и социал-демократов и с представителями Центристской партии и EKRE соответственно, чтобы понять, куда те или иные переговоры могут привести.
- Несомненно, и Центристская партия, и Партия реформ хотят создать новую коалицию власти, но в то же время сложно себе представить, что они предложат "Отечеству" все, что оно захочет.
- В политике никогда нельзя себя загонять в угол, поэтому неправильно прямо заявлять будущему партнеру, что мы все равно придем в коалицию, спрашивайте, что хотите. Всегда нужно вести переговоры, всегда нужно общаться, и никто не должен быть исключен, потому что коалиционные переговоры — это место, где можно узнать, реализуются ли соглашения по конкретной политике, мероприятиям и законопроектам. А также о том, будет ли после этого достигнуто соглашение о распределении должностей. Так что мы, конечно, не собираемся пойти на переговоры с обещаниями, что все позволено и все возможно.
- Сейчас у нас правительство Партии реформ, а Центристская партия находится в оппозиции.
- Скажем так: пятничное решение премьер-министра об увольнении министров от Центристской партии без предварительного уведомления положило конец этой коалиции во всех смыслах. Можно сказать, что здоровье коалиции было не самым лучшим. У нас были разногласия, но правительство действительно работало и большинство голосований в парламенте тоже состоялось, как и было договорено в коалиции.
- Намерена ли Центристская партия выдвинуть вотум недоверия Кае Каллас?
- Ну какой партии понравится, когда трудовые договоры немедленно расторгаются. Конечно, нам это не нравится. Правительство в целом стало слабее: теперь в разгар кризиса восьми министрам приходится работать за 15 человек. Правильнее было бы отправить правительство в отставку, что является обычной процедурой. Мы обсудим, что будем делать дальше. Мы решили пока не выносить вотум недоверия ни одному министру, включая премьер-министра, потому что ситуация еще относительно новая. Мы обсуждаем это с другими партиями.
- Значит, вотум недоверия Кае Каллас все еще на повестке дня?
- Мы это не обсуждали, мы не собираем подписи. Мы скорее обсудили варианты будущего сотрудничества. Мы находимся в принужденном состоянии, предыдущая коалиция распалась, и единственный выход для Центристской партии — вести переговоры с «Отечеством» и EKRE. Мы пока не знаем, дойдет ли вообще до этих переговоров и дадут ли они какие-либо результаты. В этом свете нет смысла преждевременно забегать вперед и выносить вотум недоверия.
- Каковы шансы, что Центристская партия снова окажется во власти, но не в качестве партии премьер-министра? Если ваши переговоры с EKRE и «Отечеством» приведут к формированию коалиции, может ли появиться премьер-министр от другой партии?
- Центристская партия в настоящее время является второй по величине партией в Рийгикогу, поэтому было бы логично, чтобы премьером стал представитель Центристской партии. Но в политике всегда есть другие варианты, ничего нельзя исключать. Ожидание партии состоит в том, что если будет создана коалиция с «Отечеством» и EKRE, ее возглавит Центристская партия. Однако мы готовы вести переговоры и по другим направлениям. Если вы хотите спросить, может ли EKRE возглавить эту коалицию, то мне это очень трудно представить.
- EKRE выступает против Евросоюза и НАТО, а также против военных беженцев с Украины, и это наверное большая проблема, если сформировать коалицию с EKRE?
- У меня нет иллюзий по поводу EKRE, я видел их в оппозиции и видел в коалиции. Мы спорили в обоих случаях, мы соглашались по некоторым вопросам и не соглашались по многим. Надо иметь в виду, что как были разногласия в нынешней коалиции, так будут разногласия и в следующей, независимо от того, кто создаст новую коалицию. Что касается Украины, то наш моральный долг помочь украинцам.
- Если бы вы восстановили коалицию Центристской партии, EKRE и "Отечества", то возможно ли, что вы продолжите оттуда, где и остановились - с того же коалиционного соглашения?
- Нет, каждая коалиция создается на определенный период. В 2019 году был составлен четырехлетний план, сейчас мы говорим о девяти месяцах или меньше, и у нас новые проблемы, новые кризисы.