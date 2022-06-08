Танель Кийк: «Мне очень трудно представить коалицию во главе с EKRE»

- "Отечество" решило начать переговоры с обоими претендентами, Центристской партией и Партией реформ. Как пройдут эти переговоры?

- Вчерашнее решение "Отечества" было на самом деле весьма неожиданным, ведь предполагалось, что они примут решение в пользу одной или другой партии. Но "Отечество" привыкло удивлять. С их точки зрения вполне логично, что они хотят ознакомиться с обоими вариантами коалиции. Я понимаю, что "Отечество" предпочитает не двусторонние встречи, а сесть за стол втроем - с представителями Партии реформ и социал-демократов и с представителями Центристской партии и EKRE соответственно, чтобы понять, куда те или иные переговоры могут привести.

- Несомненно, и Центристская партия, и Партия реформ хотят создать новую коалицию власти, но в то же время сложно себе представить, что они предложат "Отечеству" все, что оно захочет.