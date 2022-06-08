Законопроект о снижении акциза на бензин направлен на второе чтение

Текущая ставка акциза на неэтилированный бензин составляет 563 евро на 1000 литров топлива. Согласно проекту, ставка акциза должна быть снижена до минимального уровня по ЕС, то есть 359 евро.

По словам исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний Марта Раамата, максимальное снижение акцизного сбора означает, что цена литра бензина на АЗС будет меньше на 24,48 цента, поскольку с акцизного сбора также высчитывается налог с оборота.

По словам председателя финансовой комиссии Айвар Кокка, другие страны Евросоюза приняли различные меры по снижению цен на топливо: Финляндия и Латвия смягчили требования к биодобавкам, что означает снижение цен примерно на 12 центов; "Германия снизила акцизы; Польша сделала это еще раньше.