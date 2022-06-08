Ср, 8.06.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Уже завтра в Ласнамяэ состоится концерт Уку Сувисте

rus.postimees.ee
Уже завтра в Ласнамяэ состоится концерт Уку Сувисте
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Афиша концерта в Ласнамяэ.
Афиша концерта в Ласнамяэ. Фото: Управа Ласнамяэ.

9 июня, с 18 до 19 часов за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состоится концерт певца Уку Сувисте. Вход свободный.

«После пандемии, практически сведшей на нет всю культурную жизнь, мы хотим предложить жителям разнообразную программу культурных мероприятий. Исходя из этого в этом году мы организуем летние концерты. Первый состоится уже в этот четверг в парке Паэ, куда мы приглашаем всех желающих», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Чтобы концерт на зелёной зоне прошел более комфортно, управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала и одеться по погоде.

Рекомендовано приезжать на мероприятие на общественном транспорте, либо использовать парковку музея KUMU на улице Валге.

Ключевые слова
Наверх