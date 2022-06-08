9 июня, с 18 до 19 часов за зданием управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) состоится концерт певца Уку Сувисте. Вход свободный.
Уже завтра в Ласнамяэ состоится концерт Уку Сувисте
Уже завтра в Ласнамяэ состоится концерт Уку Сувисте
«После пандемии, практически сведшей на нет всю культурную жизнь, мы хотим предложить жителям разнообразную программу культурных мероприятий. Исходя из этого в этом году мы организуем летние концерты. Первый состоится уже в этот четверг в парке Паэ, куда мы приглашаем всех желающих», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Чтобы концерт на зелёной зоне прошел более комфортно, управа района Ласнамяэ рекомендует слушателям взять с собой подходящие для сидения покрывала и одеться по погоде.
Рекомендовано приезжать на мероприятие на общественном транспорте, либо использовать парковку музея KUMU на улице Валге.
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