Уже завтра в Ласнамяэ состоится концерт Уку Сувисте

«После пандемии, практически сведшей на нет всю культурную жизнь, мы хотим предложить жителям разнообразную программу культурных мероприятий. Исходя из этого в этом году мы организуем летние концерты. Первый состоится уже в этот четверг в парке Паэ, куда мы приглашаем всех желающих», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.