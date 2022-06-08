Запретит ли Европа двигатель внутреннего сгорания? Все решится сегодня

Отмечается, что одно из предложений касается развития углеводородного рынка ЕС. Согласно плану, к 2030 году выбросы в атмосферу должны сократиться на 61%. При этом некоторые депутаты пытаются повысить этот показатель до 67%.

Еще до открытия дебатов в Европарламенте полемику, в частности во Франции, вызвал вопрос о постепенном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Европа рассматривает возможность запретить в Европе продажу новых автомобилей, использующих бензин, дизельное топливо и даже гибридные двигатели, с 2035 года. По мнению членов комитета Европарламента по окружающей среде, Европе придется «полностью преобразовать крупнейшую по числу рабочих мест промышленную отрасль Европы» всего за 13 лет.

Проект не запрещает использовать и продавать подержанные автомобили. Но СМИ уже напоминают заявление лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В марте, критикуя политику ЕС, она сказала, что Европейский союз превратит автомобили в предметы роскоши, которые средний класс больше не может себе позволить.

Handelsblatt пишет, что это решение нравится далеко не всем, например, некоторые заинтересованные стороны призывают сделать исключения для электротоплива (один из видов синтетического топлива, новый класс углеродно-нейтральных заменяющих видов топлива, которые производятся с помощью электроэнергии из возобновляемых источников - прим.).