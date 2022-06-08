8 июня в Страсбурге Европарламент планирует утвердить пакет мер с целью сократить к 2030 году выбросы парниковых газов, по сравнению с уровнем 1990 года, как минимум на 55%. ЕС надеется свести выбросы к нулю уже в 2050 году, пишет Postimees.
Запретит ли Европа двигатель внутреннего сгорания? Все решится сегодня
Отмечается, что одно из предложений касается развития углеводородного рынка ЕС. Согласно плану, к 2030 году выбросы в атмосферу должны сократиться на 61%. При этом некоторые депутаты пытаются повысить этот показатель до 67%.
Еще до открытия дебатов в Европарламенте полемику, в частности во Франции, вызвал вопрос о постепенном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Европа рассматривает возможность запретить в Европе продажу новых автомобилей, использующих бензин, дизельное топливо и даже гибридные двигатели, с 2035 года. По мнению членов комитета Европарламента по окружающей среде, Европе придется «полностью преобразовать крупнейшую по числу рабочих мест промышленную отрасль Европы» всего за 13 лет.
Проект не запрещает использовать и продавать подержанные автомобили. Но СМИ уже напоминают заявление лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В марте, критикуя политику ЕС, она сказала, что Европейский союз превратит автомобили в предметы роскоши, которые средний класс больше не может себе позволить.
Handelsblatt пишет, что это решение нравится далеко не всем, например, некоторые заинтересованные стороны призывают сделать исключения для электротоплива (один из видов синтетического топлива, новый класс углеродно-нейтральных заменяющих видов топлива, которые производятся с помощью электроэнергии из возобновляемых источников - прим.).
Манфред Вебер, лидер консервативной парламентской фракции, заявил Handelsblatt, что преждевременный запрет на двигатели внутреннего сгорания окажет негативное влияние на социальное равновесие в обществе. Кроме того, он считает, что уже создаваемые трансформационные технологии, в которые также вкладывались инвестиции, будут уничтожены.
В то же время многие производители автомобилей уже отказываются от бензина и дизельного топлива в своих моделях. По данным Auto Motor und Sport, Opel и Vauxhall заявили, что к 2028 году они будут выпускать исключительно электромобили. Концерн Volkswagen назвал приблизительные сроки, когда автомобили с двигателями внутреннего сгорания больше не будут выпускаться на его заводе — это должно произойти в промежутке между 2033 и 2035 годами.
В Audi заявили, что они больше не будут выпускать машины с бензиновым двигателем с 2035 года. В Hyundai также заявили о прекращении установки бензиновых двигателе йна свои машины. Правда, это коснется только европейского рынка. Любой, кто хочет приобрести Fiat с бензиновым двигателем, должен это сделать до 2030 года.
Напомним, на легковые автомобили и фургоны приходится около 15% от общего объема выбросов CO2 в ЕС. Реформа может позволить сократить автомобильные выбросы к 2035 году на 100%. Но есть поправки, предлагающие остановить экологические амбиции на 90%.