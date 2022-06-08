Освобожденная от должности министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс (Центристская партия) заявила, что люди, критиковавшие ее за излишнюю корректность и «невидимость», не понимали, что она занималась в первую очередь существенными вопросами, а не вопросами своего имиджа, пишет Postimees.
Для подписчиков
Эва-Мария Лийметс: премьер-министр была очень хороша, но это не значит, что она выполняла мою работу
Эва-Мария Лийметс: премьер-министр была очень хороша, но это не значит, что она выполняла мою работу
– Вы специалист в своей области, дипломат. Но полтора года назад вы решили стать министром, а это все-таки политическая должность. Сегодня это закончилось. Как вы себя чувствуете?
Ключевые слова