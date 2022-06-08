Эва-Мария Лийметс: премьер-министр была очень хороша, но это не значит, что она выполняла мою работу

– Вы специалист в своей области, дипломат. Но полтора года назад вы решили стать министром, а это все-таки политическая должность. Сегодня это закончилось. Как вы себя чувствуете?

– Я чувствую себя очень хорошо. С одной стороны, сохраняется беспокойство по поводу всего того, что осталось незавершенным. Учитывая критические времена в европейской безопасности. С другой стороны, все равно очень приятно, что эти усилия в течение полутора лет были предприняты.