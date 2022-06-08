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Эва-Мария Лийметс: премьер-министр была очень хороша, но это не значит, что она выполняла мою работу

Сандер Пунамяэ
, журналист
Эва-Мария Лийметс: премьер-министр была очень хороша, но это не значит, что она выполняла мою работу
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Ева-Мария Лийметс не исключает, что продолжит заниматься большой политикой.
Ева-Мария Лийметс не исключает, что продолжит заниматься большой политикой. Фото: Teele Toova

Освобожденная от должности министр иностранных дел Ева-Мария Лийметс (Центристская партия) заявила, что люди, критиковавшие ее за излишнюю корректность и «невидимость», не понимали, что она занималась в первую очередь существенными вопросами, а не вопросами своего имиджа, пишет Postimees.

– Вы специалист в своей области, дипломат. Но полтора года назад вы решили стать министром, а это все-таки политическая должность. Сегодня это закончилось. Как вы себя чувствуете?

– Я чувствую себя очень хорошо. С одной стороны, сохраняется беспокойство по поводу всего того, что осталось незавершенным. Учитывая критические времена в европейской безопасности. С другой стороны, все равно очень приятно, что эти усилия в течение полутора лет были предприняты.

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