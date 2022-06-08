Сразу после встречи «Отечества», Партией реформ и социал-демократами член правления «Отечества» Урмас Рейнсалу сказал Postimees, что обсуждаются различные темы и ни один вопрос не был исключён.
Видео ⟩ Рейнсалу после встречи с реформистами и соцдемами: мы выслушали все мнения
Рейнсалу после встречи с реформистами и соцдемами: мы выслушали все мнения
«Они не в первый раз прилетели в Эстонию на парашюте. Мы выслушали мнения обеих партии по важным для нас вопросам: безопасность, реформа семейных пособий, эстонскость, борьба с инфляцией», — рассказал Рейнсалу.
По его словам, разговор был предметным, и у Партии реформ также поинтересовались состояние финансов страны.
Были ли вопросы, которые были важны для "Отечества", но не прозвучали? «Вопросов исключительного характера никто не задавал. Все говорили о том, что можно обсудить», — ответил Рейнсалу.
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