Видео ⟩ Кая Каллас: у реформистов, социал-демократов и «Отечества» довольно широкое поле для сотрудничества

«Мы обозначили все темы. И то, какие кризисы мы сейчас имеем и чем должны заниматься. Также обсудили важные решения относительно эстоноязычного образования. Мы зафиксировали эти места, и у меня есть ощущение, что поле для сотрудничества у нас довольно широкое», - добавила Каллас.