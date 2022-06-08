«Встреча прошла положительно. Послевкусие хорошее, мы искали точки соприкосновения, которых много. Надеюсь, "Отечество" сделает выбор в пользу социал-демократов и Партии реформ», - сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) Positmees после окончания совещания с отечественниками.
Видео ⟩ Кая Каллас: у реформистов, социал-демократов и «Отечества» довольно широкое поле для сотрудничества
Кая Каллас: у реформистов, социал-демократов и «Отечества» довольно широкое поле для сотрудничества
«Мы обозначили все темы. И то, какие кризисы мы сейчас имеем и чем должны заниматься. Также обсудили важные решения относительно эстоноязычного образования. Мы зафиксировали эти места, и у меня есть ощущение, что поле для сотрудничества у нас довольно широкое», - добавила Каллас.
Требует ли «Отечество» чего-то такого, что неприемлемо для Партии реформ? «Сейчас мы таких мест не нашли», - ответила Каллас.