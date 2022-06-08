В Берлине автомобиль въехал в толпу людей.

На западе Берлина автомобиль въехал в толпу людей. Один человек погиб. Фото: Odd Andersen

По сведениям спасательных служб, погиб один человек, восемь ранены. Поначалу сообщалось о порядка 30 пострадавших, однако эта информация не подтвердилась. На месте работают десятки сотрудников экстренных служб.

Водитель задержан

Полиция немецкой столицы указывает, что водитель легкового автомобиля задержан. По данным издания Bild, речь идет о транспортном средстве марки Renault. По словам стражей порядка, пока неясно, был ли инцидент результатом несчастного случая или водитель намеренно направил транспортное средство в толпу.

На опубликованной в соцсетях фотографии с места события видно, что легковой автомобиль въехал в витрину магазина, отмечает dpa.