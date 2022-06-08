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Юри Ратас: мы не пойдем в какую угодно коалицию

Улла Лянтс Михкель Марипуу
Юри Ратас: мы не пойдем в какую угодно коалицию
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Встреча  "Отечества" с EKRE и Центристской партией завершилась. Председатель Центристской партии Юри Ратас подчеркнул, что они не пойдут любой ценой в какую угодно коалицию и не боятся внеочередных выборов.

«Мы ясно изложили наши взгляды», — сказал Ратас журналистам. Он отметил, что в случае рождения этой коалиции Центристская партия будет поддерживать эстонский народ в условиях энергетического кризиса, продолжать повышать пенсии и поддерживать Украину и украинцев.

«Мы не пойдем в какую угодно коалицию, мы можем и в оппозицию уйти. Если кто-то думает, что мы боимся внеочередных выборов, то мы их и не боимся», — сказал Ратас.

Смотрите ответы Ратаса в видео!

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