Юри Ратас: мы не пойдем в какую угодно коалицию

«Мы ясно изложили наши взгляды», — сказал Ратас журналистам. Он отметил, что в случае рождения этой коалиции Центристская партия будет поддерживать эстонский народ в условиях энергетического кризиса, продолжать повышать пенсии и поддерживать Украину и украинцев.

«Мы не пойдем в какую угодно коалицию, мы можем и в оппозицию уйти. Если кто-то думает, что мы боимся внеочередных выборов, то мы их и не боимся», — сказал Ратас.