В Эстонии очередной правительственный кризис: премьер-министр Кая Каллас выступила с официальным заявлением и отправила в отставку всех министров-центристов. Теперь партии активно готовятся к коалиционным переговорам, от результатов которых зависит, каким будет наше новое правительство. Rus.Postimees узнал у общественных деятелей, как, по их мнению, результаты переговоров могут изменить нашу жизнь.
ОПРОС ⟩ «Выбираем из двух зол»: как новая коалиция повлияет на нашу жизнь?
На данный момент прогнозируется два возможных варианта коалиций: Партия реформ-Социал-демократическая партия-«Отечество» и Центристская партия- «Отечество»-EKRE. Rus.Postimees поинтересовался у общественных деятелей, которые не состоят в партиях, какой из вариантов коалиций предпочтительнее для них или в целом для Эстонии, а также что будет, если к власти придет вариант коалиции, которая им не нравится.
Политолог Пеэтер Тайм:
«Увы, но у меня не может быть предпочтений. Другими словами - мои предпочтения никому не интересны и никто не будет ими руководствоваться. Самый важный момент состоит в том, что «высшей математикой» должны заниматься политики «Отечества». Им следует сделать расчеты исходя из того, присутствие в какой коалиции принесет им больше голосов на мартовских выборах.
Что же касается выгоды для Эстонии, то какие на данный момент самые популярные мемы в интернете? Прямое издевательство над Макроном и Шольцем. Вопрос в том, чего хотим мы: чтобы весь мир восхищался нашей страной (железная леди и тому подобное) или глумился над нами как над «пуделями Путина»? И это не столько мое мнение, сколько искренний вопрос. Я надеюсь, что при принятии решения политики «Отечества» наряду с математическими и политтехнологическими формулами учитывают и этот мною описанный аспект.
Приход же к власти коалиции Центристской партии-«Отечества»-EKRE будет катастрофой во внешнеполитическом плане, поскольку уже сейчас мировые СМИ называют центристов и EKRE прокремлевскими. Им даже никого и оскорблять не надо.
А в нынешней ситуации в мире внешнеполитические аспекты напрямую определяют и развитие во внутренней политике. Для читателей объясню попроще: чем быстрее будет повержена агрессивная Россия и закончена война, тем быстрее упадут цены на бензин, газ, электричество и отопление».
Глава Нарвского профсоюза энергетиков Андрей Зайцев:
«Хотя по всем опросам рейтинги Партии реформ растут и растут, то, что случилось в последние дни, то есть отставка центристских министров, показало, что реформисты никакого законодательства, никаких принципов и устоев не соблюдают, даже на таком высоком уровне, как правительство. У нас все-таки парламентская республика, но тут оказалось, что одна партия решила, что может управлять страной единолично и делать, что угодно. За 30 лет, в течение которых преимущественно Партия реформ была у власти, у нас в Эстонии ничего своего собственного не осталось. Поэтому, по моему мнению, реформистам у власти — это преступление.
По поводу коалиции не могу дать однозначной оценки, но могу сказать, что в предыдущем правительстве (коалиция Центристской партии, «Отечества» и EKRE — прим.ред.) были заметны шаги, которые делались именно для Эстонии и народа Эстонии. Не буду расхваливать, но, например, только благодаря тому составу правительства мы сохранили свои энергетические мощности, которые на сегодняшний день в ввиду изменившейся геополитической ситуации в мире почти постоянно работают на полную мощность: даже не тысяча мегаватт, а больше. То есть, слава богу, не успели разрезать и сдать на металлолом. Это важный шаг.
Также в том правительстве, когда начинался кризис, быстро принимали решения, например, о снижении акцизов на топливо, то есть быстро снижали цены для населения. То, чего сейчас вообще не делается.
Конечно, в виду того, что сейчас творится в Украине, очень сильный осадок остался от представителей партии EKRE. Было много высказываний по поводу русских, что всех выселить [из Эстонии] и прочее. Я понимаю, что это, наверное, не общая политика партии, но такие высказывания были всегда и они вновь появились сейчас.
Поэтому мы выбираем из двух зол. Но Партия реформ - однозначно нет. Если вспоминать, что у нас за 30 лет в стране ликвидировано, мы устанем перечислять. Мы из страны, которая могла обеспечивать себя практически самостоятельно и даже частично отправлять товары на экспорт, полностью превратились в страну-потребителя. То есть ликвидировали все, что можно.
Если же все-таки сформируется коалиция реформистов, соцдемов и отечественников, улучшения не будет однозначно. Мы и так сейчас в очень глубоком кризисе, но нас загонят еще глубже. Ничем хорошим для страны это точно не кончится. Что касается энергетики, то реформисты и соцдемы всегда счиьали, что все нужно закрыть. В наше непростое время риторика у некоторых все-таки изменилась, но у абсолютного большинства она осталась прежней: нам не нужно ничего грязного, мы должны дышать чистым воздухом. Хотя у нас настолько сейчас реконструированы все мощности, что станция работает, а никто даже дыма не видит.
Но в плане энергетики сейчас все, и даже Партия реформ, будут вести себя как приспособленцы, то есть на данный момент многие понимают, что если остановить все свое, мы здесь останемся в темноте и холоде, а если даже не останемся, то счета за электроэнергию будут настолько большими, что наше население обнищает, за исключением тех людей, которые говорят, что родителям помогать не надо, они сами справляются.
Я сейчас в свете своей работы, отслеживаю рыночные цены на бирже Nord Pool, завтра (8 июня — прим.ред.) очередной рекорд: средняя цена будет выше 200 евро за сутки, то есть, что ночью, что днем цена будет практически за 200 евро за мегаватт/час.
Правительство в теории может смягчить кризис, но не хочет. Можно было бы в этот сложный период для страны перестать «платить за воздух», то есть временно выйти из биржи квот на CO2 и отказаться от биржевого ценообразования, зафиксировать цену здесь внутри страны и пережить таким образом этот кризисный период. Будут работать наши мощности, у нас есть нормальное соединение с Латвией и Финляндией, всего хватит, обеспечим. Что такое биржа по факту? Это всегда спекуляция. Я не могу сказать, что это простые решения, но для этого нужны воля и смелость правительства. В такой сложный период на месте нашего правительства я бы поступил так радикально, поскольку население нищает, инфляция разогналась, уже выше 20 процентов, когда такое было? В выступлениях Хельме озвучивал подобные шаги: выйти из биржевого ценообразования и выйти с рынка квот СО2. Но говорить и делать — это, конечно, разные вещи».
Политический обозреватель ERR Ильдар Низаметдинов:
«С учетом международной обстановки я считаю, что для Эстонии лучше вариант во главе с Партией реформ, поскольку Кая Каллас доказала свою внешнеполитическую компетентность, ее всерьез воспринимают. В то же время Юри Ратас не кажется столько подходящей фигурой в международных отношениях.
Но, поскольку до выборов осталось совсем немного времени, то и в случае прихода к власти центристов, «Отечества» и EKRE ничего трагического не произойдет. Я думаю, что они успеют сделать какие-то популистские шаги. Учитывая, как прошлая коалиция щедро расходовала деньги и брала кредиты, я думаю, что у них будет соблазн продолжать в том же духе. Будут работать на выборы. Возможно, они успеют сделать что-то приятное для людей, но все это ненадолго.
Конечно, они могут принять и такие решения, которые долгосрочны, от которых потом отказаться следующей коалиции будет очень трудно. Но вряд ли за эти месяцы до выборов они захотят предпринять что-то ультрарадикальное. Я даже не уверен, что они настроены какие-то налоги снижать. Стали же говорить о снижении налога с оборота, что, наверное, людям бы понравилось. Но я не уверен, что они на это решатся - слишком мало времени осталось до выборов. Максимум они ограничатся каким-то небольшими популистскими шагами.
Что же касается другой коалиции, во главе с реформистами, то она тоже во внутренней политике вряд ли что-то радикальное предпримет. В этом случае вопрос в том, что партнеры тоже будут требовать от Партии реформ социально ориентированной политики и, возможно, каких-то пособий, но готовы ли реформисты на это пойти?»
Педагог, публицист Игорь Калакаускас:
«Ситуация складывается довольно забавная. Во-первых, умиляет сама причина распада правящей коалиции: пресловутый русский вопрос! Опирающаяся на значительную поддержку русскоязычного электората Центристская партия не рискнула в итоге поддержать законопроект, который бы ликвидировал, наконец, столь ненавистный многими эстонскими политиками институт русскоязычного дошкольного образования. Как в очередной раз выяснилось, именно в закрытии русских детсадов таится ключ к нашему процветанию!
На прошедших выходных мне представилась возможность пополемизировать в социальных сетях на тему тяжелой судьбы русских жителей Эстонии, которые три десятилетия подряд вынуждены переживать на себе прессинг ориентирующихся преимущественно на Кремль школьных учителей и детсадовских воспитателей. Если верить искренности отдельных представителей русской (да!) общины, то они негодуют, что эти рассадники российского имперского мышления - русские школы и сады - продолжают отвлекать молодые поколения от постижения настоящих демократических ценностей.
Если коротко, то занесло вашего покорного слугу в ленту симпатизантов партии «Отечества», где меня очень душевно пытались вразумить и, вконец отчаявшись, посоветовали выучить в совершенстве эстонский язык и обрести счастье всей своей жизни. Где-то я даже немного завидую «отечественникам», ведь им выпал исторический шанс сделать выбор, как в том анекдоте про обезьяну - между умными и красивыми. И не спрашивайте меня, какой вариант коалиции я называю умным, а какой красивым, поскольку мне было бы гораздо интереснее стать свидетелем острой парламентской дискуссии о том, как помочь населению страны выбраться из инфляционной ямы.
Судя по всему, ни один из возможных правительственных раскладов не способен предложить решение по ослаблению социально-экономического напряжения в стране. Наверное, моя гипотеза покажется кому-то чересчур смелой, но я сильно сомневаюсь, что закрытие русских детских садов откроет нам кратчайший путь к всеобщему благоденствию.
Совершенно очевидно, что за девять месяцев до выборов в Рийгикогу никакая из парламентских партий не захочет брать на себя ответственность за происходящее: быть в оппозиции сейчас объективно выгоднее. "Русская карта" беспроигрышна в тактическом плане, но в стратегическом все гораздо сложнее и запутаннее. Поэтому любая коалиция, которая будет создана, выберет тактику выжидания. Сиюминутно набрать политические очки смогут, пожалуй, лишь консерваторы, которые в случае допуска к министерским креслам погуляют по буфету по полной: когда еще представится возможность порулить?»
Биохимик, популяризатор науки, ютуб-блогер Эрнест Бондаренко:
«Я от политики обычно держусь на дистанции, но тут ответ сам напросился. EKRE изначально вырастила себя как партия с очень популистскими лозунгами, но в последние годы, связанные с коронавирусными проблемами, войной в Украине и экономическим кризисом, показала себя у власти в качестве не только некомпетентной, но откровенно вредительской силой в Эстонии. Любая партия, связавшись с EKRE, замарает и себя, и всю Эстонию своими нелепыми решениями и высказываниями.
Коалиция из Партии реформ-соцдемов-«Отечества» в данном случае выглядит как меньшее из двух зол, хоть и далека от идеала.
Еще один неплохой вариант - уход парламента в отставку и досрочные выборы, особенно если новая коалиция будет лебедь, рак и щука. Лучше работающая коалиция, чем вечно спорящая. Но это они наверняка запланируют уже после своих каникул. Хотя с таким же успехом и центристы могут остаться с EKRE и «Отечеством» до конца лета, ничего толком не делая, а уже потом затеять перевыборы. В общем, на мой взгляд, мутная история со множеством вариантов подковерных игр».
Политолог Рейн Тоомла:
«Я думаю, что коалиция реформисты, «Отечество» и социал-демократы выглядит немного получше. Мы все помним, как коалиция центристов, «Отечества» и EKRE два года боролись между собой и с обществом. Особенно EKRE, которые оказались в правительстве, не имея опыта, и были радикальными политиками. Такая коалиция у власти будет особенно болезненной для внешней политики, ведь мы все помним, как лидеры EKRE относились к премьеру Финляндии и к президенту США. Если представить, что новым премьером станет, например, Мартин Хельме, то в нынешней ситуации, - я имею в виду войну в Украине - когда лидеры демократического мира очень часто встречаются, и он окажется в этой компании, я думаю, что это будет позор всей нашей политики.
С точки зрения внутренних проблем эта коалиция, то есть центристы-«Отечество»-EKRE, не выглядела бы так ужасно, но если мы имеем в виду внешнюю политику, то это действительно катастрофа. Они могут говорить, что будут вести себя прилично, что ничего такого не поизойдет, но в это просто не верится. Поэтому я сказал бы, что коалиция реформистов, «Отечества» и соцдемов просто выглядят получше, более цивилизованно.
Что все-таки будет при коалиции центристы-«Отечество»-EKRE? Переживем, просто переживем. До выборов осталось семь-восемь месяцев, надо будет просто пережить эту коалицию. Хотя я слабо верю в возможность возникновения такой коалиции.
Но мы должны учитывать и вариант, что может быть правительство меньшинства, в том числе и правительство меньшинства, состоящее только из реформистов: такое тоже возможно, хотя соцдемы уже и заявили, что заинтересованы быть в составе правительстве. Тогда малая коалиция реформистов с соцдемами будет иметь где-то 45-46 голосов в Рийгикогу. Это меньшинство, но я думаю, что они могут в какой-то мере действовать в период до выборов. Почему мы можем подобное прогнозировать? Дело в том, что из-за рейтингов очень болезненно будет для других политических сил, особенно для центристов и EKRE, инициировать внеочередные выборы. Они должны выразить вотум недоверия Кае Каллас и если этот вотум недоверия пройдет, я уверен, что Каллас обратится к президенту, чтобы он провозгласил внеочередные выборы.
Я думаю, что президент согласится. И тогда будут играть роль рейтинги. Кроме того, есть партия «Ээсти 200», которая сейчас не является парламентской, но я уверен, что эта партия получит на выборах свое представительство. Может, оно не будет большим, но даже если они получат 10-12 мест, это будет большой успех. То есть реформисты получат больше мест, чем сейчас, и появится «Ээсти 200», а это значит, что другие политические силы проиграют какую-то долю. Поэтому все не возражают подождать: возможно, к моменту настоящих выборов ситуация будет для них более благополучной. Я думаю, что оппозиция не идет на вотум недоверия, поскольку боится внеочередных выборов. Поэтому есть не только два варианта, есть еще и разные варианты правительства меньшинства».