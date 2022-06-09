ОПРОС ⟩ «Выбираем из двух зол»: как новая коалиция повлияет на нашу жизнь?

Что все-таки будет при коалиции центристы-«Отечество»-EKRE? Переживем, просто переживем. До выборов осталось семь-восемь месяцев, надо будет просто пережить эту коалицию. Хотя я слабо верю в возможность возникновения такой коалиции.

Но мы должны учитывать и вариант, что может быть правительство меньшинства, в том числе и правительство меньшинства, состоящее только из реформистов: такое тоже возможно, хотя соцдемы уже и заявили, что заинтересованы быть в составе правительстве. Тогда малая коалиция реформистов с соцдемами будет иметь где-то 45-46 голосов в Рийгикогу. Это меньшинство, но я думаю, что они могут в какой-то мере действовать в период до выборов. Почему мы можем подобное прогнозировать? Дело в том, что из-за рейтингов очень болезненно будет для других политических сил, особенно для центристов и EKRE, инициировать внеочередные выборы. Они должны выразить вотум недоверия Кае Каллас и если этот вотум недоверия пройдет, я уверен, что Каллас обратится к президенту, чтобы он провозгласил внеочередные выборы.