Сегодня, 8 июня, около девяти часов утра в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Йыгева на четвертом километре дороги Йыгева-Пыльтсамаа перевернулся перевозивший пищевое масло грузовик, сообщает Tartu Postimees.
Фото ⟩ Грузовик, перевозивший масло, перевернулся: водитель в больнице, движение парализовало
Грузовик, перевозивший более 20 тонн пищевого масла, перегородил дорогу, и движение на месте происшествия было полностью перекрыто в обоих направлениях. Участники дорожного движения были перенаправлены через Сиймусти, и Департамент транспорта также установил соответствующие знаки для помощи участникам дорожного движения. Дорога будет закрыта до тех пор, пока владелец грузовика не организует прибытие на место происшествия тяжелой техники, которая уберет попавший в аварию грузовик с дороги.
На месте работают оперативные работники и выясняют подробности аварии. Поскольку после аварии на дорогу вылилось большое количество пищевого масла, спасатели засыпали его опилками.
Патрульный полицейский Тартуского отделения полиции Рийн Тамм уточнила, что водитель грузовика был трезв и у него есть водительские права. Он пострадал в ДТП и медики доставили его в Клинику ТУ. Дорога на месте аварии извилистая, максимально разрешенная скорость составляет 90 километров в час. По словам водителя, он потерял управление над грузовиком из-за технической неисправности. Точные обстоятельства аварии еще предстоит выяснить.