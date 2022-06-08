Фото ⟩ Грузовик, перевозивший масло, перевернулся: водитель в больнице, движение парализовало

Грузовик, перевозивший более 20 тонн пищевого масла, перегородил дорогу, и движение на месте происшествия было полностью перекрыто в обоих направлениях. Участники дорожного движения были перенаправлены через Сиймусти, и Департамент транспорта также установил соответствующие знаки для помощи участникам дорожного движения. Дорога будет закрыта до тех пор, пока владелец грузовика не организует прибытие на место происшествия тяжелой техники, которая уберет попавший в аварию грузовик с дороги.

На месте работают оперативные работники и выясняют подробности аварии. Поскольку после аварии на дорогу вылилось большое количество пищевого масла, спасатели засыпали его опилками.